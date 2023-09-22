Boşanma aşamasındaki hamile kadına cinsel saldırı davası: Şeyhmus Tatlıcı hakkında hapis talebi

Boşanma aşamasında olduğu Melisa Tatlıcı’ya hamileyken cinsel saldırıda bulunmaktan yeniden yargılanan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada, Şeyhmus Tatlıcı hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken 'cinsel saldırıda bulunma' suçundan yargılanan Şeyhmus Tatlıcı hakkında, mütalaa açıklandı.

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileyken ‘nitelikli cinsel saldırı’ uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılan, Şeyhmus Tatlıcı’nın yeniden yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz Şeyhmus Tatlıcı ve Melisa Tatlıcı avukatları ile hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak duruşma salonundaydı.

TATLICI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şeyhmus Tatlıcı yaptığı savunmada suçlamaları tamamen reddettiğini ve Melisa’ya bunları yapacak hiçbir sebebinin olmadığını öne sürdü. Tatlıcı savunmasının devamında, “Nazik, kibar ve saygılı bir insanım. Kimseye bunları yapacak biri değilim” şeklinde konuştu.

"HAYALİ BİR ADLİ TIP RAPORU"

Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatı Keziban Hatemi, sanığın hayali bir adli tıp raporuyla eşine karşı cinsel saldırı gerçekleştirdiğinin söylendiği ve böyle bir suçun oluşmadığını savundu.

Hatemi, sanık Tatlıcı’nın uzun süredir üzüntü içerisinde olduğunu ifade ederek, “Benim müvekkilim böyle bir şey yapmadı. Kendisi çocukluğundan bu yaşına kadar bir karıncayı bile incitmedi. Buna şahidim, annesi yakın arkadaşımdır” dedi.

Duruşmada beyanda bulunan Melisa Tatlıcı ise, şikayetinin hala devam ettiğini, adalete güvendiğini söyledi.

TATLICI HAKKINDA BİRDEN FAZLA ADLİ KONTROL TEDBİRİ TALEBİ

Şeyhmus Tatlıcı’nın kaçma riskine karşı birden fazla adli kontrol tedbiri talep edildi. Melisa'nın avukatı Uğur Güner, “Sunduğumuz tüm raporlarda nitelikli cinsel saldırı olduğu sabittir. Sanığın kaçma şüphesi vardır. Sanığın Türkiye’ye gelmeme gibi ekonomik özgürlüğü vardır. Adli kontrol tedbiri kaldırıldığı takdirde sanığa ulaşılmama tehlikesi vardır. Sanığa birden fazla adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederiz” dedi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Tatlıcı’nın ‘basit cinsel saldırı’ suçundan vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, adli kontrol tedbirinin devamına da karar verilmesi istendi. Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatları açıklanan mütalaayı kabul etmeyerek beyanda bulanabilmek için süre talep etti.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Tatlıcı hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Heyet, sanık ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Şeyhmus Tatlıcı’nın boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya cinsel saldırı ve darp uyguladığı, ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Davayı karara bağlayan İstanbul 2.Ağır Ceza Mahkemesi, Şeyhmus Tatlıcı’nın ’tehdit’, ’hakaret’ suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar vermişti.

Sanığın Melisa Tatlıcı’ya karşı işlediği ’kasten yaralama’ suçunun ’cinsel saldırı’ suçu içerisinde eridiği gerekçesiyle beraatına karar veren mahkeme, sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Şeyhmus Tatlıcı’nın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını lehe sayan mahkeme, hapis cezasını 10 yıla indirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar vermişti.

Karara yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce Yargıtay yolu açık olmak üzere reddedilmişti ve yapılan itiraz ile dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yerel mahkemece kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Şeyhmus Tatlıcı hakkında Melisa Tatlıcı’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulduğunu ancak ‘cinsel saldırı’ suçundan hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.