Bostancıdan fahiş zamma protesto

Yedikule Bostancıları, İBB tarafından yapılan fahiş kira zammına tepkili. Yurttaşlar, “Ücretleri ödeyemeyiz” dedi.

Oğulcan AYDIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yedikule bostancılarına her yıl yaptığı ecrimisil/kira zammını bu yıl yüzde 1000’e yakın düzeyde yaptı. Yedikule Bostancıları üyeleri, her yeri beton olan İstanbul’da, bir avuç kalmış Yedikule bostanlarına yapılan zammı protesto etti. “Ecrimisil zamları geri çekilsin, Bostancılık yaşasın” pankartı açan Yedikule Bostancıları, bu zamların geri çekilerek makul bir seviyede kalması için mücadele edeceklerini vurguladı.

Burada üyeler adına konuşan Ferdi Aguşlar, zamlara karşı şunları söyledi: “Bu zamların geri çekilerek makul bir seviyede kalması için mücadele edeceğiz. Hukuki olarak hakkımızı da arayacağız. İstanbul’da her yer beton oldu, ekecek yer yok. Gıda uzaktan geliyor, çok pahalı. Bakın, biz buradayız. Üzerimizde sürekli bir baskı var. Kaç kez ekinlerimiz üzerindeyken toprağımızdan olduk. Asırlık kuyuların inşaat atıklarıyla doldurulduğu bile oldu. Fahiş borçlar çıkartıldı. Talebimiz açıkça şudur: Ecrimisil meblağı makul seviyeye çekilsin! Yedikule’deki bostancılık kösteklenmesin.”

“ÇIK GİT” DİYORLAR

Eylemin ardından BirGün’e konuşan Aguşlar, “Kiralarımıza yüzde bin oranında zam yapıldı. Derdimiz bu. Bu zamları biz kaldıramıyoruz. Fahiş rakamlar bunlar. Bunun için de mücadele veriyoruz. Dayanışmamızın ardından, belediyenin geri adım atacağını düşünüyoruz” dedi. Aguşlar, 2 bin TL olan kirasının 20 bin TL’ye çıktığını belirtti. Yedikule Bostancıları Derneği Üyesi Mustafa Şılgın ise, “Zammın yüzde 30 bantlarında olması gerekirdi. Mevcut kiralarımız makuldü. Aniden yükselttiler. 2017’den bu yana olan geriye dönük birikmiş kiraları istiyorlar. Çok plansız ve projesizler” diye konuştu.