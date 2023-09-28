BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan görevden ayrıldı

BOTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevini yedi yıldan uzun süredir yürüten Burhan Özcan, emekli olarak görevden ayrılma kararı aldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan'ın emekliye ayrıldığı bildirildi.

BOTAŞ'ın sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2016'dan itibaren BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapan Genel Müdürümüz Sayın Burhan Özcan, BOTAŞ Üst Yönetimi ile yapmış olduğu toplantıda emeklilik kararı aldığını açıklamıştır.

Üst Yönetim ve çalışma arkadaşlarına, bugüne kadar sektöre ve ülkemize yapmış oldukları hizmet ve göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı teşekkürlerini ifade etmiştir."