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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil bir evin ikinci katında boya yapan Zafer Olcay (57), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Güncel
  • 06.04.2024 20:20
  • Giriş: 06.04.2024 20:20
  • Güncelleme: 06.04.2024 20:25
Boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
AA

Osmaniye'de elektrik akımına kapılan boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin ikinci katında dış cephede boya yapan Zafer Olcay, elektrik akımına kapıldı.

Olcay'ın yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Olcay'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Olcay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olcay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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