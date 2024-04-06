Boya yaparken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde müstakil bir evin ikinci katında boya yapan Zafer Olcay (57), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Osmaniye'de elektrik akımına kapılan boya ustası hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil bir evin ikinci katında dış cephede boya yapan Zafer Olcay, elektrik akımına kapıldı.

Olcay'ın yere düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Olcay'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Olcay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olcay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.