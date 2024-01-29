Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Ajans Haberleri 29.01.2024 13:39 Giriş: 29.01.2024 13:39

Güncelleme: 29.01.2024 13:48 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın (30 Ocak Salı) yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.