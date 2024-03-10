Bozdağ: Erken seçim olursa Erdoğan'ın adaylığı anayasal hakkıdır

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim" sözlerini değerlendirdi. Bozdağ, "Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim" sözleriyle ilgili, iktidar kanadından açıklama geldi.

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, "TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.

Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”

Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.”(Anayasa,116/3)

Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır.

Yarınlar ne getirir, bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir. Yarın ola, hayr ola.

Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…

Bu seçim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi son seçimidir.



Zira Anayasaya göre, “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.”



Ancak yine Anayasa’ya göre, “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde… — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) March 9, 2024

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, İstanbul Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 7. TÜGVA Gençlik Buluşması'nda, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.