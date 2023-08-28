Brent petrolün varil fiyatı 84,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,19 dolardan işlem görüyor.

Dün günü 83,95 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 84,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de hükümetin ekonomiyi destekleyici adımları devam ediyor. Çin hükümeti son olarak hisse senedi piyasalarında damga vergisi oranını düşürdüğünü açıklarken, uzmanlar bunun en son 2008 yılında yapıldığını hatırlattı.