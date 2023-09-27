Brent petrolün varil fiyatı 93,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,19 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 93,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,36 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol talebindeki olumsuz görünüm nedeniyle gerileyen petrol fiyatları, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin endişelerin ağır basmasıyla yeniden yükselişe geçti.