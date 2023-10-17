Brüksel'de iki İsveçli'yi öldürdükten sonra vurularak yakalanan saldırgan öldü

Belçika'da dün iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Belçika-İsveç maçı sırasında düzenlediği silahlı saldırıyla 2 İsveçli'yi öldürdükten sonra polis tarafından silahla vurularak yakalanan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Federal savcılıktan yapılan açıklamaya göre, 08.00 sularında polis vatandaştan gelen ihbar üzerine Scharbeek Mahallesi'ndeki bir kafeye baskın düzenledi.

Polis tarafından vurularak yakalanan zanlı, kaldırıldığı hastanede 09.38'de öldü.

Zanlıyla beraber saldırıyı düzenlediği silah ve giydiği kıyafetler de bulundu.

Savcılık, soruşturmanın sürmesi nedeniyle daha fazla bilgi paylaşmayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kent merkezinde dün akşam EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.