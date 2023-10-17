Brüksel'de iki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi, polis tarafından vurularak yakalandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki kişiyi öldüren şüpheli yakalandı.

Haberi Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden duyurdu.

Ulusal radyo kanallarından Radyo 1'de yaptığı açıklamaya göre, zanlı, sabah saatlerinde vurularak yakalandı ve ağır yaralı olarak hastanede tutuluyor.

Basında yer alan bilgilere göre, zanlı, Verboekhoven Meydanı civarında bir kafede görüldü ve kullandığı silahla yakalandı.

Saldırıdan sonra ilan edilen en yüksek seviyeli kod uyarınca tüm güvenlik güçlerinin teyakkuz hali sürerken, İsveçli diplomatlar başta olmak üzere potansiyel tehdit altındaki kişilere yönelik gözetim artırıldı.

Dün akşam kent merkezinde EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımları arasındaki müsabakanın oynandığı stadyuma 5 kilometre mesafede bir kişi rastgele ateş açarak 2 İsveçliyi öldürmüştü.