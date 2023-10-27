Brüksel’de AB Liderler Zirvesi sırasında Filistin’e destek gösterisi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında yüzlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında yüzlerce kişi Filistin’e destek gösterisi düzenledi.

AB liderlerinin bir araya geldiği AB Konseyi binasının yakınında düzenlenen gösteride, AB’nin Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarını durdurması ve acil ateşkes için harekete geçmesi talep edildi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, sık sık, "Katil İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.