BTP Başkanı Baş'ın Bozdağ davası görülecek

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı FETÖ mensubu olmakla suçlayan sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yarın saat 09.30’da Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı FETÖ mensubu olmakla suçlayan sözleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması yarın saat 09.30’da Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 29 Ocak 2022’de Trabzon’da ‘Benim’ belgeselinin üçüncü bölümü galası için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı yapılmasına ilişkin iddialarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Adalet Bakanımız değişmiş. Kim geldi yerine? Bekir Bozdağ. Peki, Bekir Bozdağ ne zaman görevden alındı? 15 Temmuz'dan sonra. Görevden alındığında hepimiz şunu demedik mi? Bu adam FETÖ'nün faaliyetlerine yakın bir kişi olduğu için herhalde görevden alındı, maksat buydu herhalde. Yerine kim geldi? Bugün en son Abdülhamit Gül vardı. Abdülhamit Gül'ü görevden alıp şimdi tekrar Bekir Bozdağ'ı göreve getirdiler. Bunun iki açıklaması olabilir. Ya siz Bekir Bozdağ'a yanlış yaptınız, bu adamın FETÖ ile hiçbir alakası yoktu, ya da şu anlamı vardır; sen bugün tekrar FETÖ'yle bağlarını güçlendiriyorsun.”

Baş’ın bu sözlerinin ardından hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Baş, açılan dava nedeniyle yarın hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması yarın sabah 09.30’da Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

BAŞ: AMAÇLARI SİYASİ YASAK

BTP lideri Hüseyin Baş, hakkında açılan davayı kamuoyuna şu sözlerle duyurmuştu:

“Bir konuşmamda eski Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın görevden alınış ve göreve geri getiriliş süreciyle ilgili bir yorum yapmıştım ve birkaç soru sormuştum. Bu konuşmalarımı alıp kamu görevlisine hakaret suçundan bana dava açmışlar. Kamu görevlisine hakaret suçu nedir? Sizi siyasi yasaklı haline getiriyorlar. Şimdi genç yaşta yola çıkmış bu kardeşinize, 'Sen fazla siyaset yaptın, seni siyasetten men edeceğiz' diyorlar. Onlara 50 sene serbest bize 3 sene yasak. Niye? Biz çünkü doğruyu konuşuyoruz. Ama benim hiç korkum yok, çünkü ben bu topraklarda Atatürk demeye devam edeceğim, bağımsızlık demeye devam edeceğim, hürriyet demeye devam edeceğim. Biz Bağımsız Türkiyeliler bu vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizi bu tip ayak oyunlarıyla bastıracaklarını sanıyorlar.”