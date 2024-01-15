Özdağ: 624 adayımızı tespit ettik, yakında açıklayacağız

Özdağ, "Şu ana kadar 624 belediye başkan adayımızı tespit ettik. İsimlerini henüz açıklamadık. Yakında açıklayacağız." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Özdağ, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara değindi, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin "neden bazı bölgelerde Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini" sorması üzerine Özdağ, şöyle konuştu:

"Biz Iğdır'da ve Kars'ta HDP karşısında güçlü adayı destekleyeceğimizi açıkladık. Cumhur İttifakı demedik. MHP'nin adayını Kars'ta destekliyoruz. Iğdır'da CHP'nin adayı güçlü olursa CHP'nin adayını destekleriz. Yeter ki burada HDP seçilmesin. Bazı CHP yandaşı televizyon kanalları bunu Cumhur İttifakı'nı desteklemek olarak ifade etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir yalandır. Ben İYİ Parti milletvekili ve genel başkan yardımcısıyken de Kars'ta ve Iğdır'da İYİ Parti'nin aday çıkartmaması gerektiğini savundum. İYİ Parti Iğdır'da aday çıkartmadı, seçmenini serbest bıraktı. Kars'ta ise aday çıkarttığı için HDP Kars'ı aldı. İYİ Parti Kars'ta 2019'da aday çıkartmasaydı Kars'ı HDP alamayacaktı. Biz partimizin menfaatlerinin üstünde, ülkemizin menfaatlerini tutan bir partiyiz. 2023 seçimlerinde de parti olarak Kars'ta ve Iğdır'da aday çıkartmadık. Burada birisinde MHP'yi, birisinde CHP'yi destekledi arkadaşlarımız. Bu politikamızı sürdürüyoruz. "

Özdağ, partisinin seçim stratejisi ve adaylarına ilişkin soruyu, "Şu ana kadar 624 belediye başkan adayımızı tespit ettik. İsimlerini henüz açıklamadık. Yakında açıklayacağız." şeklinde yanıtladı.