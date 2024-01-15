İYİ Parti'den Bilecik açıklaması: Partimize algı operasyonu yapılıyor

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Bilecik Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya’nın belediye başkanlığına seçilmesinin ardından kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili açıklama yaptı. Zorlu, "Kapalı bir oylamada bu kadar hassas davranılan bir süreçte aslında teknik olarak kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını yadırgıyoruz" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK saldırılarında yaşamını yitiren askerlerle ilgili başsağlığı mesajı paylaştı ve gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

BİLECİK BELEDİYESİ'NİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bilecik Belediyesinin İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili yaşanan tartışmaların sorulması üzerine Zorlu, şunları kaydetti:

"Bilecik konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliğini, hatta gerçek dışı ifadeleri üzülerek takip ediyoruz. 2019 seçimlerinde ittifakla kazanılmış bir belediye, ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan oylamaya kadar, daha öncesinde ise belediye meclisinde yapılan oylamalarda CHP’nin adayını destekledik. İki kez seçilmesini sağladık. Biz yeni bir yolculuğa çıktık. İYİ Parti olarak kendi adaylarımızla her il ve ilçede, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanın içerisindeyiz. Bu kapsamda ikinci bilgi kirliliği; biliyorsunuz ilk iki turda üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluğun yeterli olduğu bir durum var. Biz üç turda da adayımızı geri çekmedik. İkinci turun sonunda iki aday kalıyor. CHP’nin teklifi üzerine kapalı oylamada, telefonun bile kabine sokulmaması gibi bir karar alınıyor. Bunun sebebi ne her şey objektif olsun, hiçbir şaibe bulaşmasın diye. Orada İYİ Parti’nin belediye meclis üyesi daha fazla oy alıyor ve seçimi kazanıyor. Anlatmak istediğim kapalı bir oylamada bu kadar hassas davranılan bir süreçte aslında teknik olarak kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını yadırgıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçilmişti.

CHP'li 11, AKP'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan belediye meclisinde başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11, AKP'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oy alan Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.