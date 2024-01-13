Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada İYİ Parti'den istifa eden Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi.

Bilecik Belediye Başkanlığına Mustafa Sadık Kaya seçildi.

CHP'li 11, AKP'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan belediye meclisinde başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11, AKP'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oy alan Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.

Yeni Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Oturumu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı ve MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır da takip etti.

SEMİH ŞAHİN'İN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA SÜRECİ

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması suç delillerinin yok edilmemesi için Şahin'in geçici olarak başkanlık görevinden uzaklaştırılmasını talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 25 Şubat 2022'de geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Şahin, 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmiş, 9 Ocak 2024'te Valiliğe başkanlıktan istifa dilekçesi sunmuştu. Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından istifasına kadar olan süreçte CHP'li Başkan vekili Melek Mızrak Subaşı vekaleten başkanlık görevini yürütmüştü.

Yerel seçimlere kadarki iki buçuk aylık süreçte bu görevi Mustafa Sadık Kaya yürütecek.