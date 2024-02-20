BTS, Ankara’ya yürüyor: Mülakat kaldırılsın

Emek Servisi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri, TCDD’de yapılan görevde yükselme sınavının iptal edilmesi ve mülakatların kaldırılması talepleriyle İstanbul ve Diyarbakır'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

BTS üyesi demiryolları çalışanları İstanbul'dan yürüyüşü Haydarpaşa Garı önünden başlattı. Yürüyüş öncesinde konuşan BTS Genel Hukuk TİS ve İnsan Hakları sekreteri Hasan Bektaş, "Uzun zamandır kurumuzda yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında liyakat değil, yandaşlık ölçüt alınmaktadır. Yazılı sınavda 100 puan alan arkadaşlarımıza mülakatlarda 65 puan verilerek elendi. Bu uygulamayı yargıya da taşıyacağız. Bu rezaleti tüm kamuoyuna duyuracağız" dedi. Demiryolu çalışanları açıklamanın ardından sloganlar atarak yürüyüşe başladı.

BTS üyesi çalışanlar Diyarbakır'da ise gar önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. BTS Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nazım Sarsılmaz, sembolik olarak raylar üzerinde yapmayı planladıkları yürüyüşe izin verilmeyerek engellendiği bilgisini paylaştı. Sarsılmaz, demokratik haklarını kullanmamaları yönün de sık sık karşılaştıkları bu tutuma tepki gösterdi.

BTS Diyarbakır Şube Sekreteri Baver Babur ise, sendika üyelerinin mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında kazanmalarının sağlandığını söyledi. Hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına sessiz kalmayacaklarını belirten Babur, iki koldan başlattıkları yürüyüş ile 21 Şubat günü ulaşacakları Ankara’da, Meclis önünde yapacakları basın açıklaması ile TCDD yönetimini protesto edeceklerini ifade etti.