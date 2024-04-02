Bu belediyelere kadın eli değecek

Yerel seçimlerin sonuçlarına göre kadın belediye başkanı sayısı arttı. 5’i büyükşehir, 6 kent ve 16 ilçe belediyesi kadınlar tarafından yönetilecek. İstanbul’da 3 ilçede, Ankara’da 1, İzmir’de 8 ilçenin belediye başkanı kadın oldu.

Haber Merkezi

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde 81 ilin 4’ünde kadın belediye başkanı seçilirken, önceki gün yapılan seçimlerde 5 büyükşehir ve 6 kent olmak üzere bu sayı 11’e çıktı. Ayrıca 16 ilçe belediyelerini de kadın adaylar kazandı. İstanbul’da 3, Ankara 1, İzmir’de 8 ve Antalya’da 3 kadın belediye başkanı ilçe belediyeleri yönetecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilde kazanan kadın belediye başkanları şöyle;

• AYDIN - Özlem Çerçioğlu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’nin adayı Özlem Çerçioğlu seçildi. Çerçioğlu, oyların yüzde 50,53’ünü alarak üçüncü dönem belediye başkanı oldu. 11 Ağustos 1968’de Aydın Nazilli’de doğan Çerçioğlu, Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü’nden mezun oldu. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde CHP 22. dönem CHP Aydın milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın Belediye Başkanı seçilerek kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde başkan seçildi.

• DİYARBAKIR - Ayşe Serra Bucak Küçük

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na DEM Parti’nin adayı Ayşe Serra Bucak Küçük seçildi. 1976’da Diyarbakır’da dünyaya gelen Küçük, 2006 yılında Almanya’da Köln Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2006-2011 yıllarında Bağlar Belediyesi Eğitim Destek Evi koordinatörlüğü, 2014-2016 yıllarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık ve meclis üyeliği yapan Küçük, 2016-2022 yıllarında çocuk ve kadın alanlarında sosyal çalışmacı olarak çalışmalar yürüttü.

• ESKİŞEHİR - Ayşe Ünlüce

CHP’li Ayşe Ünlüce, oyların yüzde 51’ini alarak Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1970 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim olarak görev yaptı. Türk Telekom A.Ş. ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde hukuk müşaviri olarak görev alan Ünlüce, 2016’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde 1’inci Hukuk Müşaviri oldu. Ünlüce, 2018’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik görevine getirildi.

• TEKİRDAĞ - Candan Yüceer

Tekirdağ’da oyların yüzde 50,15’ini alan CHP’li Dr. Candan Yüceer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na seçilen ilk kadın oldu. Candan Yüceer, 1973 yılında Malatya’da doğdu. İlköğrenimini Ankara Güven İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Ankara Güven Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde tamamladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yüceer, Ankara, Samsun ve Tekirdağ Çerkezköy’de Sağlık Bakanlığı kadrosunda hekim olarak çalıştı. Ardından işyeri hekimi olarak görev yaptı. 24-25-26 ve 27’nci dönem CHP Tekirdağ Milletvekili olarak seçildi.

• AĞRI - Hazal Aras

Ağrı’da seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre oyların yüzde 51.07’ini alan DEM Partili Hazal Aras, belediye başkanı seçildi. 1975 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Aras, İnönü Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümüden mezun oldu. 2004 yerel seçimlerde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis üyeliğine seçildi. Aras, 2004 yılında gerçekleşen DEHAP Kongresi’nde DEHAP Parti Meclis Üyeliğine getirildi. 8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü aktiviteleri için Doğubayazıt’ta yürüttüğü çalışmalarından tutuklandı. Tahliye edildikten sonra Kadın Siyaset Akademisi’nde çalışmalarını sürdürdü. Hazal Aras, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Ağrı İli, Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.

• AFYONKARAHİSAR - Burcu Köksal

Oyların yüzde 50,73’ünü alan CHP’li Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’nı kazandı. Cumhuriyet tarihinde çok partili dönem sonrasında CHP’nin ilk kez merkez belediye başkanlığını kazandığı Afyonkarahisar’da, Burcu Köksal aynı zamanda kentin de ilk kadın belediye başkanı oldu. Öğretmen bir ailenin çocuğu olarak 18 Ocak 1980 tarihinde dünyaya gelen Köksal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 8 Mart 2004 tarihinde kentte avukat olarak çalışmaya başladı. Köksal, 2007 yılında CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP Afyon milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 14 CHP’li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti’ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde ise CHP’ye geri döndü. 2023 genel seçimlerinde de CHP Afyon milletvekili olarak meclise giren Köksal, CHP’nin TBMM’deki üç grup başkan vekilinden biri olarak seçildi.

• BATMAN - Gülistan Sönük

Batman’da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlar göre DEM Parti adayı Gülistan Sönük, oyların yüzde 64,52’sini alarak belediye başkanı seçildi. 1993 yılında Kozluk’ta dünyaya gelen Sönük, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında partisinin gençlik çalışmalarında aktif olarak yer aldı. 2019 yerel seçimlerinde Bekirhan Belediyesi Eş Başkanlığı’na seçildi, partisinin Batman’da kadın çalışmalarında yer aldı.

• BİLECİK - Melek Mızrak Subaşı

CHP’li Melek Mızrak Subaşı oyların yüzde 48,88’ini alarak Belediye Başkanı olarak seçildi. 4 Ocak 1988’de Bulgaristan’da dünyaya gelen Subaşı, ilk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi ise Bilecik Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi’nde Mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı. Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü. Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası üyeliğine kabul edildi. Game Of Thrones’ta Khaleesi karakterine olan benzerliğiyle gündem olan Subaşı, 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini sürdürüyordu.

• EDİRNE - Filiz Gencan Akın

Edirne’de CHP’li Filiz Gencan Akın oyların yüzde 46,67’sini alarak belediye başkanı seçildi. Akın, Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı oldu. Filiz Gencan Akın, 1983 yılında Edirne’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmasının ardından Edirne Barosu’na kayıt olarak avukatlığa başladı. 2011 yılında aktif siyasete girdi. 2019 yılında Edirne Belediye Meclis üyeliğine seçildi.

• SİİRT - Sofya Alağaş

Siirt’te oyların yüzde 49, 39’unu alarak Belediye Başkanlığı’na DEM Parti’li Sofya Alağaş seçildi. Sofya Alağaş, 1990 yılında Siirt’in Pervari ilçesinin Erkent köyünde doğdu. 1993 yılında ailesiyle Adana’ya yerleşen Alagaş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Adana’da tamamladı. Bir süre muhabirlik yapan Alagaş, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı.

Öte yandan Antep’te AKP’nin adayı olan Fatma Şahin 3’üncü kez Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

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TERSANEYE GİRİŞİ ENGELLENMİŞTİ

AKP’nin yıllarca kalesi durumunda olan Üsküdar, CHP’nin Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, rakibi AKP’li Hilmi Türkmen’e fark atarak yüzde 49.39 oy oranı ile seçimi kazandı. Dedetaş’ın, 2019’dan önce Haliç Tersanesi’nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanmıştı. Dedetaş, 2019’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Haliç Tersanesi’nin bağlı olduğu Şehir Hatları’na Genel Müdür olarak atandı ve AKP’li yönetim döneminde giremediği tersanenin amiri oldu. Haliç Tersanesi’nin cirosunu 1 milyon TL’den 130 milyon TL’ye çıkardı. Üsküdar’da sabaha karşı toplananlara hitap eden Dedetaş, “Hepimiz kazandık. Burada herkesin emeği var" dedi.

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16 İLÇENİN BAŞKANLARI

İSTANBUL

Bakırköy: Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, CHP

Üsküdar: Sinem Dedetaş, CHP

Maltepe: Esin Köymen, CHP

ANKARA

Akyurt: Hilal Ayık, AKP

İZMİR

Çeşme: Lal Denizli, CHP

Foça: Saniye Fıçı, CHP

Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay, CHP

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan, CHP

Karşıyaka: Behice Yıldız Ünsal, CHP

Kınık: Sema Bodur, CHP

Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP

Selçuk: Filiz Ceritoğlu, CHP

ADANA

Seyhan: Oya Tekin, CHP

ANTALYA

Akseki: İlkay Akca, CHP

Korkuteli: Saniye Caran, CHP

İbradı: Hatice Sekmen, AKP