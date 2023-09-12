Bu caz yaza çok yakıştı

Caz sanatçısı İpek Dinç, “‘Bana Yalan Söylediler’ şarkısının yaz mevsimine yakışacağını düşündüğümden, ilk kez onu seslendirmek istedim” dedi.

Oktay EVSEN

Semiramis Pekkan’dan dinlediğimiz ‘Bana Yalan Söylediler’, caz sanatçısı İpek Dinç’in yorumuyla müzikseverlerle buluştu. Eserin yeni versiyonunda, pop tınıların arasına ustaca yerleştirilen caz dokunuşları ve Dinç’in farklı vokal tekniği dikkat çekiyor. Parçanın düzenlemesini aranjör Anıl Şallıel Fransız Sokak Müziği’nden ilham alarak yaptı. Dinç ile müziğini konuştuk.

Uzun yıllardır caz kulüplerinde konserler veren Dinç’e ilk olarak neden bu şarkıyı tercih ettiğini soruyoruz. Kayıt yapma fikrinin uzun süredir aklında olduğunu fakat ne yapmak istediğine karar vermesinin biraz zaman aldığını belirten Dinç, “Bu noktada geç olsun güç olmasın diyorum. Sonunda benim de sahnede söylemekten keyif aldığım Türkçe parçalara daha modern ve caz düzenlemelerle kendi sesimi duyurma fikri çok cazip geldi. Bu hedefle 8 parça kaydettik. ‘Bana Yalan Söylediler’ de bu parçalardan biriydi. Düzenleme olarak içinde bulunduğumuz yaz mevsimine en çok onun yakışacağını düşündüğümden de ilk onu çıkarmak istedim” diyor.

KLİP EN ZOR ANIMDI

Dinç, parçanın düzenleme ve aranjesine ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: “Anıl Şallıel'i uzun senelerdir tanırım ve sık sık beraber çalışırız. Onun da tarzını ve müziğe yaklaşımını çok beğendiğimden, böyle bir proje için en uygun hatta aklımdaki tek ismin o olduğunu söylemem gerekir. Yine çalışmaktan çok keyif aldığım piyanist Koray Üsgülen de bize katıldı, birlikte bir üçlü oluşturduk ve tek tek parçaların nasıl olması gerektiğini konuştuk. Bu düzenlemeleri düşünürken üçümüzün de hedefi, bilinen Türkçe sözlü bu parçalara herkes tarafından dinlemesi keyifli olabilecek caz aranjmanlar yapmaktı ve tahmin de ettiğim gibi de Anıl ve Koray nefis bir iş ortaya çıkardılar.”

Dinç, “Bana Yalan Söylediler” yorumuna bir de klip çekti. Klibin çekim sürecini ise şöyle anlatıyor Dinç: “Klip benim için en zor adımdı çünkü müziği ve sahneyi çok iyi tanıyorum fakat aynısını bir klip çekmek için söyleyemem. Bu noktada elbette bir yönetmen arayışına girdim. Klibimin yönetmeni Erdem Genç ile çalışma fikri uzun senelerdir menajerliğimi yapan aynı zamanda en yakın arkadaşlarımdan olan Gözde Van Lier'den çıktı. Bir araya geldiğimizde Erdem'in yaratıcı fikirleriyle çok güzel bir video yapabileceğimize inandık. Beraber bu yola çıktık ve açıkçası tahmin ettiğimden daha da güzel bir sonuç çıkardı Erdem. Kliple ilgili de çok güzel yorumlar alıyorum.”