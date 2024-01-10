Bu gidişle üretim durur

Emek Servisi

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Özçelik-İş arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından arabuluculuk raporu da tamamlandı. MESS ile işçi sendikaları arasında yapılan arabuluculuk görüşmeleri geçen haftalarda sonlandı. Arabulucu, yapılan görüşmenin raporunu sendikalara gönderdi. Arabulucu raporunun ulaşmasının ardından sendikaların grev kararı alması bekleniyor.

Birleşik Metal iş ile Türk Metal Sendikası’na üye işçiler, örgütlü olduğu fabrikalarda eylemlerine devam ederken Öz Çelik-İş’ten de ilk tepki geldi. MESS Gruba dahil Adana'da otobüs üretimi yapan Temsa fabrikasında işçiler uyuşmazlık üzerine ilk kez eylem yaptı. Fabrikada yetkili Özçelik-İş'in çağrısıyla 15 dakika erken paydos ederek ve mesaiye kalmayarak eylem yapan işçiler, fabrika içinden servislere sloganlarla yürüdü. Yemekhane önünde toplanan işçilere seslenen Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Aydın, “Kimse bize yüzde 60-70 gibi komik rakamlarla gelmesin. taslağımızın arkasındayız, en az yüzde yüz zam alacağız. Böyle giderse üretim durur" dedi.

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BİRLEŞİK METAL’DE GREV KAPIDA

İşçilerin MESS’e karşı tepkileri sürerken Birleşik Metal-İş ise önceki gün gerçekleştirilen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi’ni yayımladı. Arabulucu raporunun sendikaya ulaşmasının ardından hızlıca grev kararlarının alınacağının ifade edildiği bildirgede, şöyle denildi: “İşçileri açlığa ve sefalete mahkûm edecek toplu sözleşme düzenine karşı mücadelemize yükselerek devam edeceğiz. Dayatmacı düzene ve erteleme adı altında gerçekleşecek olası grev yasaklamalarına karşı sendikamızın mücadele kararlığı ortaya kondu. Bursa Şahinkul Makina’da 21 Aralık günü başlattığımız grevimiz 18 gündür devam ediyor. Kurulumuz tarafından Şahinkul Makina’da işverenin işçi ve sendika düşmanı uygulamalarına karşı onuruyla grev hakkına sahip çıkan metal işçileriyle dayanışmayı ve mücadelemizi büyüteceğimiz ilan edildi. Kromevye fabrikasında etnik köken, mezhep ve cinsiyet ayrımcılığına karşı çıktığı için işten atılan üyemiz Besra’nın işine geri dönene kadar mücadele edeceğiz.”