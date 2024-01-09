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İşgal, grev, direniş

Çalışma Yaşamı
  • 09.01.2024 06:00
  • Giriş: 09.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 09.01.2024 07:55
İşgal, grev, direniş
Sistemi Comandi Meccanici işyerinde işçiler, "Patronlara köle olmayacağız" dedi. (Fotoğraf: BirGün)

Emek Servisi

Türkiye genelinde 150 binden fazla metal işçisini ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasındaki görüşmelerde uyuşmazlık çıkmasının ardından işçiler işyerlerindeki eylemlerini sürdürüyor.

Bursa'da fabrikalarında iş bırakma eylemleri yapan Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye Sistemi Comandi Meccanici ve Prysmian Kablo’da çalışan işçiler, “Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. MESS dayatmalarına boyun eğmiyoruz.  Patronların kölesi olmayacağız. İşgal, grev, direniş. Kölelik düzenine geçit vermeyeceğiz. Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, kullanacağız” dedi.

Grev yolu göründü
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