Grev yolu göründü

MESS’in dayattığı teklifi kabul etmeyen Birleşik Metal-İş greve hazırlanıyor. Sendikanın Genel Başkanı Özkan Atar “Uygun bir teklif verilene kadar metal işçileri mücadelelerini yükselterek sürdürecek” dedi.

Emek Servisi

Birleşik Metal İş Sendikası’na üye işçiler MESS ile süren Grup Toplu İş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dün birçok fabrikada iş bıraktı. Son olarak önceki gün yapılan görüşmede ücret teklifini ilk 6 aylık dönem için yüzde 60’a yükselmişti. Bu talebi kabul etmeyen Birleşik Metal İş ise grev kararının eşiğinde. Sendikanın Gebze 2 No’lu Şubesi’ni üye Çayırova Boru işçileri ve Yücel Boru Gosb işçileri dün iş bıraktı. Ayrıca birçok fabrikada da açıklamalar gerçekleştirildi. Birleşik Metal İş Başkanı Özkan Atar Bilecik’te düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Atar şunları söyledi: “MESS’in teklifi, metal işçileriyle alay etmek demektir. Bu teklif, metal işçilerinin reel ücret kayıplarını gidermekten uzaktır. Bu teklif, metal işçilerinin sefalet koşullarında yaşaması ve çalışması demektir. Metal İşçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. Bugüne kadar toplu iş sözleşmesinin zamana yayılmadan, metal işçilerinin talepleri doğrultusunda bitirilmesi önerilerimiz ve yaklaşımlarımız ise MESS tarafında karşılık bulmamıştır. MESS yıllardır toplu iş sözleşmesinde bulunan haklarımızı da geriye götürecek tekliflerde bulunmuştur.”

“Ülkenin ekonomik durumu hepimizin malumu” diyen Atar şöyle devam etti: “Her geçen gün alım gücümüz eriyor. Geçinemiyoruz! Biz metal işçisiyiz. Kimimiz döküm fabrikalarında binlerce derece sıcakta, kimimiz otomotiv fabrikalarında, beyaz eşya fabrikalarında önümüzden koşarcasına akan bantlarda çalışıyoruz. Yaptığımız iş zor ve ağır. Bu nedenle, çalışırken bazı arkadaşlarımız yaralanıyor, bazı arkadaşlarımızı iş cinayetlerinde yitiriyoruz. MESS’in tekliflerini kabul etmeyeceğiz! Biz, metal işçileri insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz! Gelinen süreç bıçağı kemiğe dayamış, hatta kemiği kesmeye başlamıştır. Sendikamızın, bu teklifi kabul etmeyeceği açıktır. Genel Yönetim Kurulu’muz, arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasından sonra grev kararlarını en kısa sürede alacaktır. Süreç adım adım greve doğru giderken, metal işçileri beklentilere uygun bir teklif verilene kadar mücadelelerini yükselterek sürdürecektir.”

Patronlara seslenerek “Grev yasaklarına güvenmeyin” diyen Atar sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hatırlatıyoruz, EMİS grevinde, Bekaert grevinde, Schneider Enerji grevinde olduğu gibi Anayasa’dan gelen grev hakkımızı gerektiğinde kullanacağız. Döktüğümüz alın terinin ve emeğimizin karşılığını mutlaka alacağız. Gün mücadele günü, gün dayanışma günü. Gün birbirimize sahip çıkma günü. Ancak birlikte olursak başarırız.”