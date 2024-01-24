Bu hukuksuzluğa karşı direneceğiz

İstanbul Başakşehir ilçesindeki Şahintepe Mahallesi’nde yurttaşların kentsel dönüşüme karşı direnişi sürüyor. Yurttaşlar rezerv alan yasasına dikkat çekti.

Haber Merkezi

İstanbul Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde "Rezerv alan yasası ne getiriyor; Şahintepe halkı ne yapmalı?" başlığıyla panel düzenlendi. Panelde 6306 sayılı rezerv alan yasasının önceki haline ve son haline dair aktarımlar yapıldı. Şahintepe Halk Dayanışması adına söz alan Yasin Serindere, Şubat ayının ilk haftası AKP’li Başakşehir Belediyesi önünde düzenleyecekleri basın açıklamasına çağrı yaptı.

Serindere, Başakşehir Belediyesi’nin rant için kendine ait taşınmazları dönüşüm adalarında biriktirdiğini söyledi. Danıştay’ın imar uygulamasının iptali yönünde kararları olduğunu vurgulayan Serindere, “İptal kararı bütün mahalleyi etkiliyor. Bu karar bir parselde alınmış olabilir fakat bu bir zincir. İptale neden olan hukuki gerekçeler hepimiz için geçerli. Belediye bu hukuksuzlukta ısrar ediyor. Bizler ise bu hukuksuzluğa dur diyoruz” dedi. Kent Planlamacısı Ceyhan Çılğın ise yasanın uygulandığı yerlerin, idare tarafından “afet riskli alan” değil, “rant alanı” olduğu için seçildiğini ifade etti. Şahintepe’nin 2012 yılında çıkan bu yasanın hemen ardından “rezerv alan” ilan edildiğini aktaran Çılğın, “rezerv alan” ilan etmek için belirlenen kriterlerin hiçbir teknik veriye dayanmadığını ifade etti.