Bu kez adres ‘Kompanio Bello’: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye’de yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu. Daha önce de "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden Mark Douglas Buddle ve Tony Haddad ile kırmızı bültenle aranan "Ndrangheta" suç örgütü üyesi Luciano Camporesı de Türkiye'de yakalanmıştı.

Güncel 10.11.2023 11:14 Giriş: 10.11.2023 11:14

Güncelleme: 10.11.2023 16:24 Kaynak: Haber Merkezi

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İtalya ve Arnavutluk makamları tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu karteli lideri Dritan Rexhepi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello"isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexlepi'nin Beylikdüzü'nde yakalandığını açıkladı. Rexhepi'nin İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalarla yakalandığını belirten Yerlikaya, operasyonda İtalyan polisi ile koordineli çalışıldığı belirtildi. İstanbul’da düzenlenen "KARTEL OPERASYONU" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca;

🟥 Kırmızı Bülten’le aranan ve Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan REXHEPI yakalandı❗️



Aziz Milletimiz bilmesini… pic.twitter.com/4cbWMYNQgg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 10, 2023 Öte yandan Rexlepi'nin Türkiye'ye İstanbul Havalimanı'ndan Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı ifade edildi. Uyuşturucu kartelinin lideri, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca “Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat” suçlarından kırmızı bülten ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu. Timur Soykan Türkiye nasıl mafya üssü oldu? COMANCHERO VE NDRANGHETA ÖRGÜTÜ ÜYELERİ DE TÜRKİYE'DE YAKALANMIŞTI 2022 yılının Aralık ayında açıklanan verilere göre Türkiye sınırları içerisinde yakalanan toplam 75 firari şüpheli ülkelerine teslim edildi. Şüpheliler arasında Avustralya'da faaliyet gösteren "Comanchero" suç örgütünün yöneticilerinden Mark Douglas Buddle ile aynı suç örgütünün yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Tony Haddad da arasında bulunuyordu. Ayrıca İtalya'da faaliyet gösteren suç örgütü Ndrangheta'nın yöneticilerinden olan ve uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Luciano Camporesı de 15 Kasım'da Antalya'da sahte kimlikle yakalanmıştı.