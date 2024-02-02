Bu maaş çay işçisine zulüm

ÇAYKUR işçileri, verilen sözün tutulmasını ve kadro taleplerinin karşılanmasını istiyor. Rize’deki eylemde işçiler, “6 ay bu maaşla nasıl geçineceğiz?” diye sordu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesinde çalışan mevsimlik işçiler, kadro talebiyle Rize’de eylem yaptı. ÇAYKUR binası önünde bir araya gelen çok sayıda işçi, “Yıllardır zulüm çekiyoruz, artık yeter” dedi. İşçiler adına konuşan Arhavi Çay Fabrikası çalışanı Hanefi Çiçek, şunları söyledi: “Ülkemizin ağırlaşan ekonomik koşullarında bu sürelere çalışmak hiçbir ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştur. Geçtiğimiz yıl Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin’in ‘Geçici işçilik sorununu çözeceğiz’ demesine rağmen bazı kurumlarda geçici işçi arkadaşlarımız kadro almış ama kurumumuz çalışanları bu düzenden faydalanamamıştır. ÇAYKUR kalabalık kadrolu personel çalıştığı sürelerde hep kâr açıklamıştır. Dolayısıyla bizler mali nedenlerle kadro talebimizin kabul edilmemesini asla kabul etmiyoruz. Senenin 6 ayı tamamen boş kalıyoruz. Bu süre içinde ev kiramız, faturalarımız, çocuklarımızın okul masrafları ve bir sürü ihtiyacımızı karşılamamız imkansız hale gelmektedir. Çalışmadığımız dönemde borçlarımız birikiyor, sürekli borçlanıyor, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çalıştığımız sürelerde de bu geçmiş dönemki borçlarımızı ödemek için çalışıyoruz ve maalesef bu borçları da ödeyemiyoruz. Bütün bu sorunlara ÇAYKUR’da yetkili olan Öz Gıda İş sendikası kayıtsız kalmış, kadro taleplerimizi dile getirmeyi başaramamıştır. Bu sebeple ÇAYKUR’da çalışan geçici işçi arkadaşlar olarak kadro talebimizi en yüksek sesle yineliyoruz.”

KADRO HAKKIMIZI VERİN

Bir işçi, “Cumhurbaşkanı söz verdi ‘Mevsimlik işçi kardeşlerim 9 ay 29 gün çalışacak’ dedi. Biz 180 gün çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı verdiğiniz sözde durun. Biz 6 ay maaşla nasıl geçineceğiz?” diye sordu. Bir diğer kadın işçi ise “Bu çocuğun hakkını yiyenler utanmıyor mu? Kendi çocukları yok mu? Kapıcılık yaparak, boya yaparak inşaatlarda çalışarak bu çocuklarını bakıyorlar. Kanser hastası hastaları var. Kime gidecekler bunlar yeter ya yıllardır bu insanlar zulüm çekiyor. Yeter artık hakkımızı versinler” dedi. Bir başka işçi, "Meclis lokantasında karnını 10 liraya doyuranlar şimdi neredeler? Sesleniyorum buradan; kadro hakkımız, söke söke alırız” diye konuştu.