ÇAYKUR işçisi ek zam istiyor

Emek Servisi

Kamu çerçeve protokolü kapsamında sözleşme yapan kurumlardan biri olan, Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş’in örgütlü olduğu ÇAYKUR’da çalışan işçiler, artan enflasyon karşısındaki hak kayıplarının giderilmesi için ek zam talep etti.

DİSK/Gıda-İş Sendikası, ÇAYKUR işçileri ve EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’ın katılımıyla Gıda-İş Rize Temsilciliğinde bir basın toplantısı düzenledi. Türk-İş ve Hak-İş tarafından 2023’te hükümet ile imzalanan kamu çerçeve protokolünün üstünden 1 yıldan fazla zaman geçtiğini hatırlatan Gıda İş Genel Başkanı Olcay Ozak, enflasyon karşısında işçilerin ücretlerinin pula döndüğünü ifade etti. Ozak, “Kamu işçilerinin iki yıl süre ile hangi koşullarda çalışacakları, yaşam standartları ve refah düzeyleri bu protokol çerçevesinde karara bağlanarak kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri ile belirlendi. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kamu çerçeve sözleşmesinin etkisini hızla kaybetmesine neden oldu” dedi. Artan enflasyon ile kiradan gıdaya, eğitimden sağlığa, yakıttan ulaşıma tüm giderler yüzde 200-300 artarken alım gücünün ise eridiğini dile getiren Ozak, “Büyük çoğunluğu mevsimlik olarak çalışan ÇAYKUR işçilerinin durumu 12 ay çalışan diğer kamu işçilerine göre daha da vahimdir. ÇAYKUR işçilerinin altı aylık bir yaşamı olmadığı gibi altı aylık bir ücret de olamaz. Türk-İş ve Hak-İş tarafından imzalanan kamu çerçeve protokolünde ‘Mevsimlik işçiler ve taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor’ diyerek protokole imza atıp gelinen noktada bugünkü sonuçlara razı oldular. ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçilerin kadro dışı kalmasına zemin hazırladılar” diye konuştu.