"Bu pazar milletvekili seçimi olsa" anketi: CHP birinci sırada

Türkiye Raporu'nun aboneleri için yaptığı milletvekilli anketine göre CHP yüzde 35,2 ile birinci sırada.

Türkiye Raporu, bu ay içinde yapılan anket sonuçlarını aboneleriyle paylaştı. Araştırma sonuçlarına göre "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" sorusuna verilen cevaplar arasında CHP birinci sırada yer alıyor.

AKP'nin yüzde 30'un altına düştüğü ankette karasızlar dağıtılınca ortaya çıkan oy oranları şöyle:

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, iki gün önce nisan ayı çalışmasını tamamladıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve "Eylül 2019’dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024’te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" demişti.