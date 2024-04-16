Mansur Yavaş, Ankara'daki 25 ilçenin 20'sinde Turgut Altınok'u geçti

Yerel seçimlerde AKP'nin adayı Turgut Altınok'a yaklaşık 30 puan fark atan ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde şehirdeki 25 ilçenin 20'sinde Turgut Altınok'u geride bıraktı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 60,4'lük rekor oyla tekrar Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 25 ilçenin 20'sinde Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'u geride bıraktı.

Aralarında Turgut Altınok'un memleketi Balâ ile AKP'nin kaleleri olarak bilinen Keçiören, Sincan ve Altındağ'da birinci olan Yavaş, CHP'nin birinci parti olamadığı 4 ilçede de en çok oy alan büyükşehir belediye başkanı olmayı başardı.

Yavaş, CHP'nin AKP'nin gerisinde kaldığı Balâ, Sincan, Altındağ ve Evren'de Turgut Altınok'tan daha fazla oy almayı başardı.