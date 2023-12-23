Bu tarih halkındır

Bakanlığın Efes Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Evi’nin sözleşmesini sonlandırmasına halk tepkili. Belediye Başkanı Sengel, kültür varlığının halkın elinden alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi yarım asırdır işlettiği Meryem Ana Evi’nden tahliye ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meryem Ana Evi tahsis sözleşmesini sonlandırmasına Efesliler tepkili. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, işçilerle birlikte Meryem Ana Evi’ne çıkarak çağrı yaptı.

Benzer uygulamaların başka şehirlerde de yapıldığına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; “Aynı şeyi daha önce de yaptılar, sessiz kalırsak yaparlar. İstanbul büyükşehir Belediyesi’nden Galata Kulesi’ni aldılar. Kadıköy Belediyesi’nden marinayı aldılar, Muğla belediyelerinden iskeleleri aldılar. Bizden de zamanında Efes’in girişlerini aldılar. Ama şimdi bu son” dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin lehine en iyi şekilde hazırlanmış en az 20 yıllık sözleşme istediklerini kaydeden Ceritoğlu Sengel, “Tahliye etmek isteyen varsa yarın (bugün) Selçuk halkıyla, İzmir halkıyla birlikte buradayız. Buradan tahliye edilecek olan Meryem Ana Evi’nin gerçek sahipleri olan Efes Selçuk halkı olacaktır. Buradan tahliye edilecek olan bütün yerel yönetimler olacaktır” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Efes Selçuk halkının eskisi gibi Efes ve Saint Jean gibi değerlere para vermeden artık giremediklerine dikkat çeken Ceritoğlu Sengel, “Bıçak kemiğe dayandı. İzmir’in ve Türkiye’nin değerini 3-5 yabancı ve özel şirkete tıpkı Efes Ören yerinin girişlerini peşkeş çektikleri gibi çektirmeyeceğiz. Yandaşlara, kendi işsiz grubuna peşkeş çekecekleri başka bir değerimiz kalmadı” ifadelerini kullandı. Başkan Sengel, Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nunda meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda da şöyle dedi: “Göstermelik ihaleleri Efes Selçuk dışındaki çıkar çevrelerinin kazanacağı sürpriz olmayacak. UNESCO Dünya Kültür Mirası Efes Selçuk’un kültürel değerlerine rant ve çıkar çevrelerinin menfaatlerini akla getiren zihniyetle el konulmasına, kamusal sorumluluktan yoksun girişimlerle Efes Selçuk’a adeta ekonomik bir darbe yaparak kayyum atanmasına izin vermemekte kararlıyız."

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BUGÜN EYLEM YAPILACAK

Bakanlığın Meryem Ana Evi’ne el koymasına karşı bugün eylem yapılacak. Saat 14.30’da Efes Selçuk halkı, İzmirliler, kitle örgütleri, sivil toplum dernekleri Meryem Ana’da buluşacak. Bakanlığın tahliye kararına tepki gösterecek.