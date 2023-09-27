Bu topraklar bizim, sermayeye vermeyiz

Haber Merkezi

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Dikmece Köyü’nde yöre haklı, tarım arazilerinin acele kamulaştırma kararının durdurulması talebiyle dün Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dava açılması için başvuru yaptı. Hatay Adliyesi önünde toplanan Dikmeceliler, tarım arazilerinin ve zeytinliklerine el konulmasına “Dikmece Köyü satılık değildir”, “Sermaye defol, bu topraklar bizim” diyerek tepki gösterdi.

KARARDAN VAZGEÇİN

Çiftçi Ali Doğan, “Atalarımızdan kalma arazilerimiz, zeytinlerimiz yok ediliyor. Köylülere sormadan kendi kafalarına göre coplayarak, su sıkarak, gaz sıkarak bizi kendi topraklarımızdan kovdular. Benim bildiğim tek iş çiftçilik’’ dedi. Hasan Özgün ise “Bugün nöbet çadırında değil, adliye önünde direnişimize devam ediyoruz. 59 gündür haykırıyoruz bir kez daha söylüyoruz: Eğer bu istimlakler gerçekleşirse sadece Dikmece’de yüz binlerce asırlık zeytin ağacı katledilecek. Dikmece köyü boşaltılacak. Demografik, kültürel ve tarihsel yapı bozulacak. Biz bunun bozulmasını istemiyoruz. Topraklarımızı sermayeye vermeyiz’’ diye konuştu.