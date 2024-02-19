Bu ülkeye, halka bir borcumuz var

CHP, bin 127 adayını Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile tanıttı. Toplantıda Hatay es geçildi, Lütfü Savaş’ın adı açıklanmadı. CHP Lideri Özel, “Açlık sınırında yaşayanlara borcumuz var.” diye konuştu.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılımın beklenen düzeyde olmaması dikkati çekti. Salondaki elektronik reklam tabelalarına, CHP’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sloganı olan, “İşimiz Gücümüz Türkiye” sloganı yansıtıldı. Öte yandan il ve ilçe örgütlerinden gelen partililer, “İşimiz Gücümüz Adana, İşimiz Gücümüz Mersin, İşimiz Gücümüz Eskişehir” sloganlarının yazıldığı dövizler açtı.

CHP’nin seçim şarkısı da ilk kez aday tanıtım toplantısında kamuoyuna dinletildi. Öte yandan salonda, mitinglerde kullanılacağı bildirilen, “İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere. Hazırız biz yine durmak bilmez CHP, gücümüz Türkiye, işimiz belediye” şarkısı da çalındı. Toplantıda, CHP’nin mevcut belediye başkanlarının da oynadığı kampanya filmi de izletildi. Tanıtım toplantısında coşku, CHP Lideri Özgür Özel salona girdiğinde başladı. Özel’in salondaki yürüyüşüne CHP’nin kadın ve gençlik kolları üyeleri de eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU GELMEDİ

CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra bazı mevcut milletvekilleri de tanıtım toplantısına katılmadı. Adaylığı tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da salonda olmadığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salona girerken tribünlerden, “Ankara burada, başkanının yanında” sloganı atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da salonda yerini aldı. Öte yandan CHP’nin sembol belediye başkanlarından olan ve yeni dönemde aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Yılmaz Büyükerşen de aday tanıtım toplantısında yer alarak Özel’e desteğini yineledi.

Sahneye ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Özel, şunları söyledi: “CHP, ilk yüz yılın son çeyreğinde maalesef iktidardan uzaktı. Türkiye CHP iktidarlarından mahrumdu. Böyle bir sürecin sonunda girdiğimiz ikinci yüzyılda kurultayımız bize bir kez daha CHP’nin sadece üyeleriyle değil, içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne getirildiğinde Türkiye’yi yeniden tek yumruk yapacak, kucaklayacak, birlikte bir dirilişe, tek kişinin, bir zümrenin, bir ailenin çıkarları ile değil tüm toplumun çıkarlarını önceleyen şekilde yönetebileceğine inandırarak bizleri görevlendirdi.

KADIN ADAY SAYISI ARTTI

Bugün huzurunuza en doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık. Toplam 11 Parti Meclisi Toplantısı yaptık. Toplamda bin 127 aday belirledik. Kadın aday sayımızı 2019’a göre iki katına çıkardık. Bu Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir."

339 BİN ANKET GERÇEKLEŞTİ

Aday belirleme süreçlerinin bazı partilerde, “Kapalı kapılar ardından” yapıldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi, örgütümüzü dinledik. Sokağın sesine kulak verdik. Toplam üç bin araştırma yaptırdık ve sonuçta 339 bin tekil anket sonucu ile adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Mevcut belediye başkanlarımız hakkında memnuniyet anketleri düzenledik. Aday değişikliği olan yerlerde, beş ankete kadar sahadan veri toplamayı tercih ettik.

Özel salona, “Neden iktidar olmak zorundayız?” sorusunu sorarak yanıtını ise şu sözlerle verdi:

“Akşam evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Ülkeyi terk etmeyi düşünen, bavullarını toplayıp gitmek isteyenlere borcumuz var. Mavi, beyaz, gri yakalı emekçilerimize borcumuz var. Bundan sonraki süreçte bu ülkede yaşamanın nasıl olacağını endişe ile bekleyen, gelecekten kaygı duyanlara borcumuz var. İliç’te toprak altında yakınlarını bekleyenlere borcumuz var. Ataması yapılmayan öğretmenlere, açlık sınırında yaşayanlara borcumuz var. Toprağa düşen şehitlerimize, açta açıkta bırakılan depremzedelere borcumuz var.”

TOPLANTIDA HATAY DETAYI

Özel'in konuşmasının ardından 81 il ve ilçe adayları sahneye çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi es geçildi, Lütfü Savaş'ın adaylığı açıklanmadı. CHP’de Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekilmesi ve Hatay adayının bugün belli olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul Esenyurt ilçesinin adayı da salonda ekrana yansıtılmadı. Esenyurt adayının açıklanmaması, "DEM ile işbirliği" ihtimalini güçlendirdi.