CHP'de aday tanıtım toplantısı: Özgür Özel, partiden istifa edenlere yanıt verdi

CHP, Ankara'da düzenlenen törenle belediye başkan adaylarını tanıttı. Burada açıklama yapan Özgür Özel, partiden istifa edenlere yanıt vererek, "3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayan, adayımızın arkasında duran, partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Elbette parti kültürümüz gereğince kendimizden önceki genel başkanlarımıza büyük bir vefa duyuyor ve en yüksek saygıyı gösteriyoruz. Ama bu salona hatırlatmak istediğim bir şey var. O da bir partinin önceki genel başkanlarına vefa göstermek onlardan alınan emaneti, onların partisini, CHP’yi iktidar yapmakla olur. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

"3 BİN ARAŞTIRMA YAPTIRDIK"

Aday belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılar ardında oluyor. Listeler basına geçildiğinde ya da aday tanıtımı yapılırken görülüyor. Oysa CHP’de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri ve çok önemli yöntemleri benimsedik ve sürdürdük. Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik, örgütümüzü, aday adaylarımızı dinledik. Sokağın sesine kulak verdik. Kanaat önderleri ile görüştük. Parti Meclisi üyelerimizi ve milletvekillerimizi görevlendirdik. Onların detaylı raporlarını aldık. 3 bin araştırma yaptırdık."

"Sonuçta 339 bin tekil anket sonucu ile adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" diyen Özel, şöyle devam etti: "Mevcut belediye başkanlarımız hakkında memnuniyet anketleri, memnuniyet anketlerinin olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Ardından aday değişikliği olan yerlerde 1-2-3 ve hatta bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı, seçmenin beklenti ve taleplerini okumayı tercih ettik. Sonunda burada karşımızda adaylarımız var."

PARTİDEN İSTİFA EDENLERE CEVAP

3 bin 500’ün üzerindeki doğrudan belediye başkan adaylığı için başvuru yapıldığını belirten Özel, partiden istifa edenlere de cevap verdi. Özel, şunları kaydetti:

"Adaylaşamayanlar oldu. Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde, kiminin iç sayfasında, 3-5-10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. Hiç kötü söz söylemeyeceğim.

Ama esas mesele, esas konuşulması gereken benim gönlümde manşette olan, benim gönlümde alt yazılardan geçen, benim gönlümün kahramanları, kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, ‘Çok istedim olmadı ve sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım’ dediğinde, daha adayın kahvaltısını yapmadığı saat 08.00’de aday adayı arkadaşının telefonu ile güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanyanın koordinasyonunu üstlenenler var. Kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. Yani 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayan, adayımızın arkasında duran, partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var."

SEÇMENLERE ÇAĞRI

Seçmenlere çağrı yapan Özgür Özel, "31 Mart'ta oyu atın; halkçı, çalışkan, sizi gözeten belediye başkanlarını kentinizde iktidara getirin. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'HATAY' SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösteren Özel, "Hatay'da bile, Hataylıların, depremzedelerin gözlerine içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi. Açıkça şunu söyledi, 'Hatay mağdur oldu, çünkü belediyesi bizde değildi' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım, çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan cezalandıracak, gelecekte vereceği oya göre şantan yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı" diye konuştu.

Özel, "Onun kalbinde taş var; onun kalbinde vicdan yok, onun kalbinde insaf yok! Ancak onun karşısında da Hatay'ı da, Türkiye'yi de seven CHP'liler var. Bunu öğrenecek" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE' SLOGANI

'İşimiz Gücümüz Türkiye' sloganı hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi:

"Kampanyamızın ana sloganı ‘İşimiz Gücümüz Türkiye.’ Bu slogan CHP’li belediye başkanlarımız tarafından kendi şehirlerinde, kendi kentlerinde İşimiz Gücümüz Ankara, İşimiz Gücümüz Malatya, İşimiz Gücümüz Trabzon, kendi ilçelerinde İşimiz Gücümüz Kadıköy, İşimiz Gücümüz Yenişehir, İşimiz Gücümüz Çankaya olarak kullanılacak. Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyor ki bir parti, ‘Bizim 3 hafta önce bir adayımız kullandı.’ Bir parti diyor, ’10 gün önce billboard giydirdik.’ Tabii bu önemli bir hazırlık ama şimdi o arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. Hemen bilgisayarları başına geçsinler ve İşimiz Gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar. İşimiz Gücümüz Denizli sitesine bir baksınlar. İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar.

Bu isimlerin başvuru hakları bundan 2 ay önce kampanyanın başladığı günde yapıldı ve alındı. Slogan güzel, sloganı diğer partilerin adaylarının da kampanya sürecince benimsediklerini görüyoruz ama şunu biliyoruz, 9 Ocak tarihinde başvurusunu yaptığımız, domain isimlerini aldığımız, tescillerini yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa, o beğenen arkadaşlara İşimiz Gücümüz Türkiye diyen CHP’nin kurumsallığına saygı duymalarını bekliyoruz.”

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VURGUSU

Konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapan Özel, "Cumhur İttifakı’nın karşısındaki ittifakın adı Türkiye İttifakı. Buradan şunu ifade etmek isterim. 5 yıl önce CHP’nin içinde bulunduğu ittifak, bugün aynı isimle seçimlere girmiyor. Bu ittifak ortaklarımızın verdiği ve bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Bizim işimiz genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Buradan sonra hep birlikte CHP’nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın bir parçasıyız, bileşeniyiz. İçindeyiz, bu ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır."