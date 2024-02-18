CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı geri çekilebilir: 'Memnuniyet anketi' detayı

CHP'nin bugün belediye başkan adaylarını tanıttığı toplantıda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yer almadı. Lütfü Savaş için yaptırılan memnuniyet anketlerinin sonuncusunda, Savaş'tan duyulan memnuniyetsizliği görüldüğü ve bu nedenle Savaş'ın adaylığının geri çekilebileceği belirtildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP'nin belediye başkan adayları tanıtım toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıralamaya göre sahneye çağrılıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı ise duyurulmadı.

Lütfü Savaş, toplantının gerçekleştirildiği salonda da yer almadı.

ADAYLIĞI GERİ ÇEKİLEBİLİR

Lütfü Savaş için yaptırılan memnuniyet anketlerinin sonuncusunda, Savaş'tan duyulan memnuniyetsizliğin görüldüğü ve bu nedenle Savaş'ın adaylığının geri çekilebileceği belirtildi.

BU GECE YA DA YARIN BELLİ OLACAK

CHP kaynakları, Hatay için yeni ismin bu gece ya da yarın gerçekleştirilecek toplantıların ardından belli olacağını bildirdi.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı içi mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş aday gösterilmişti.

Lütfü Savaş'ın adaylığı kamuoyunda tepki çekmiş, 6 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı anma yürüyüşünde Lütfü Savaş protesto edilmişti.

ESENYURT ADAYI DA AÇIKLANMADICHP'nin aday tanıtım töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı.



İstanbul'da Esenyurt adayının tanıtılmaması dikkat çekti.



Parti Meclis'inde Ali Gökmen'in adaylığı geçerken, bugünkü toplantıda adaylığının duyurulmaması DEM Parti ile işbirliği sağlandığı ihtimalini güçlendirdi.