Buca'da mazbata törenine AKP itirazı engeli

Buca Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Görkem Duman’ın bugün düzenlenecek mazbata töreni, AKP adayı Adnan Öztekin'in itirazı sonucu ertelendi.

İzmir'de resmi olmayan sonuçlara göre Buca Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP'li Görkem Duman'ın mazbata töreni AKP'den gelen itirazla engellendi.

İzmir’de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Buca Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Görkem Duman’ın bugün düzenlenecek mazbata töreni AKP'li belediye başkan adayı Adnan Öztekin'in itirazı sonrası ertelendiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Duman, şunları kaydetti:

''Değerli Bucalı Hemşehrilerim, 04 Nisan Perşembe saat 13.00 itibarıyla mazbatamızı alacağımızın tarafımıza bildirilmesinden sonra kamuoyuyla bu bilgiyi paylaşmıştık. Fakat seçimi kaybeden AKP adayı Adnan Öztekin'in bir takım ipe sapa gelmez, aslı astarı olmayan, iftira ve suçlamaları ve itirazları sonrasında ilçe 2. seçim kurulu itirazı değerlendirmeye almış ve henüz karar vermemiştir.

Dolayısıyla bugün saat 13.00'te düzenleyeceğimiz mazbata teslim ve 17.00'de düzenleyeceğimiz devir-teslim törenlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mazbatanın tarafımıza verilmesini engellemek suretiyle Buca halkının iradesine ipotek koymaya çalışan, tebrik mesajı yayınladıktan hemen sonra komik videolar çeken, kaybetmeyi bilmeyen AKP adayını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. ‘Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz''