Buğday fiyatları 5 ayın zirvesini gördü

Rusya'nın Ukrayna’ya ait tahıl limanlarına saldırmasının ardından buğday fiyatları, Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Buğday fiyatları, Rusya'nın tahıl sevkiyatı yapan Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasıyla salı günü son beş ayın zirvesine tırmandı.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Chicago'da işlem gören buğday vadeli kontratları yüzde 2,6 kadar artışla kilo başına 7,7725 dolara yükselerek Şubat ortasından bu yana en pahalı seviyeye ulaştı.

Tahıl fiyatları geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatı için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan anlaşmadan çekilmesinin ardından yükselmişti.

Pazartesi günü bir Rus insansız hava aracı saldırısı Ukrayna'nın Reni limanındaki bir tahıl deposunu imha etmişti.

DÜNYADA TİCARETİ YAPILAN BUĞDAYIN YÜZDE 30'U UKRAYNA VE RUSYA'DA

Öte yandan bığdaya fiyatları 2023 yılının başında da Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle rekor seviyelere ulaşmıştı.Rusya ve Ukrayna dünyada ticareti yapılan buğdayın yaklaşık %30'unu üretiyor ve bu da kıtlık endişelerini artırıyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın imzaladığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Rusya, yeni bir tahıl ihracat rotası üzerinde çalıştığını duyurmuştu.