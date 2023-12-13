Buğra Gökce, İzmir'deki konut ve barınma krizine dikkat çekti: 4 maddelik çözüm planı

İzmir’deki konut ve barınma krizinin ulaştığı boyuta yönelik değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Buğra Gökce, 4 maddelik çözüm önerilerini sıraladı. Gökce, "Konut hakkı anayasamızda yer alan temel bir haktır. Devlet konut hakkını koruyacak adımları atmak zorundadır" ifadelerini kıullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Buğra Gökce, İzmir’deki konut ve barınma sorununu yazdı.

İzmir’deki konut krizinin diğer şehirlere oranla çok daha yüksek, çok daha güçlü ve derin yaşandığına vurgu yapan Gökce, dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ikinci şehrin İzmir olduğunu kaydetti.

Gökce, "İzmir’de TCMB Konut Fiyat Endeksi 2017’deki 100 seviyesinden bugün 1102'ye ulaşmış durumda. Aynı dönemde endeks İstanbul'da 942'ye tüm Türkiye'de 1088'e ulaştı. Yani İzmir'de konut fiyatları İstanbul ve Türkiye ortalamasından çok daha fazla arttı. Sadece son 3 yılda satılık konut fiyatları yüzde 601,9, kiralık konut fiyatları yüzde 713 gibi rekor bir seviyede zamlandı" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRETLİ KİRASINI ÖDEYEMİYOR"

Asgari ücretin ortalama kira bedelini karşılama oranının İzmir'de yüzde 86'ya düştüğünü kaydeden Gökce, "Yani İzmir'de bir asgari ücretli elde ettiği gelirle kirasını ödeyemiyor" dedi.

Kentteki öğrencilerin de nitelikli konut bulamadığını kaydeden Gökce, "Yaklaşık 190 bin öğrencimiz var, KYK Yurdu kapasitesi sadece 27 bin 500. Öğrencilerimiz nitelikli yurt bulamıyor" ifadesini kullandı.

Kentteki yaklaşık 903 bin yapının yüzde 59'unun 2001 yılı öncesinde yapıldığını vurgulayan Gökce, "İzmirliler yüksek bedeller ödeyerek düşük güvenlikli veya riskli yapılarda yaşamak zorunda kalıyor" dedi.

Kentteki sorunlara karşı çözüm önerilerini de sıralayan Gökce, 4 maddelik eylem planını açıkladı.

Gökce'nin anlattığı 4 maddelik çözüm planı şöyle:

1- İzmir'in büyük gücüyle, İzmirlilerin verdiği yetkiyle konut hakkını koruyacak politikaların uygulanması, İzmirlerin hak ettikleri güvenli ve nitelikli konutlara erişmesi için her düzeyde çalışacağız. Mevzuat önerilerimizi ortaya koyacağız. Kurumları hareket etmeye zorlayacağız.

2- Sosyal konut atağı başlatacağız. Sosyal konut, kiralık sosyal konut ve halk konut tipinde yeni seçenekler oluşturarak İzmir'e sunacağız.

3- Sosyal adaletsizliklerle mücadele etmek kamunun görevidir. Rant üretmek için değil, halkın hakkını korumak için hareket edeceğiz. Tek yapı ölçeğinde hedefimiz en lüks rezidansı yapıp kar elde etmek değil, insanları tabutunda yaşamaktan kurtarmak olacak.

Ulusal ve uluslararası finans olanakları, enstrümanları ve kaynaklarını kullanarak yaşlı yapı stoğumuzu en riskli olandan başlayarak dönüştürmek için planlı, kapsamlı ve etkin adımlar atacağız.

4- Yurt yapacağız. Gençlerimizi bir takım vakıflara, derneklere, zümrelere mahkum etmeyeceğiz. Hapishane gibi yurtlarda yaşamaktan kurtaracağız. Nitelikli, teknolojik altyapısı yüksek, dünya standartında yurt hizmeti sunarak gençlerimize eğitim hayatında destek olacağız.