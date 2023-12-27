Buğra Gökce: İzmir’de yaşayanların yüzde 95’inin konut sahibi olma şansı yok

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gökce, İzmir'de yaşayan her 100 kişiden sadece 5'inin konut sahibi olabileceğini söyledi. "Konut hakkını korumak kamunun görevidir" diyen Gökce, sosyal konut üreterek halka arz edileceği vaadinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gokce, İzmir'de yaşayan yurttaşların yüzde 95'inin konut sahibi olma şansının olmadığını söyledi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Gökce, aylık geliri 100 bin lira ve üzerinde olanların toplumun yüzde 5'ine denk geldiğine dikkat çekerek, "Bu şartlarda İzmir’de yaşayan her 100 kişiden sadece 5’i konut sahibi olabilir" dedi.

Konut hakkının korunması için yeterli adımların atılmadığına dikkat çeken Gökce, özel sektörün ise sosyal konut yerine lüks konutlara yöneldiğini belirtti.

"Konut hakkını korumak kamunun görevidir" diyen Gökce, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut üreterek halka arz edileceği vaadinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kademeli emlak vergisine yönelik açıklamasına da değinen Buğra Gökce, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

"HER 100 KİŞİDEN 5'İ KONUT SAHİBİ OLABİLİR"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Buğra Gokce, sosyal medya platformu X üzerinden şunları kaydetti:

"Sonucu baştan söyleyeyim: İzmir’de yaşayanların yüzde 95’inin konut sahibi olma şansı yok. TCMB Konut Fiyat Endeksi (Ekim 2023) verilerine göre İzmir’de konutların m2 fiyatı tam 34 bin 774 TL. Yine TCMB verilerine göre İzmir’de 100 m2 ortalama bir konut fiyatı 3 milyon 477 bin TL. Bir vatandaşımızın kamu bankalarından 10 yıl vadeli 2,5 milyon lira konut kredisi çekmesi halinde ödeyeceği aylık taksit en az 98 bin lira. TÜİK verilerine göre 2023 yılında ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri yıllık 98.416 lira. Aylık geliri 100 bin lira ve üstünde olanlar nüfusun yüzde 5’ini oluştururken, her ay 98 bin lira konut kredisi ödeyebilecek gelire sahip olanlar da en fazla toplumun yüzde 5'ine ulaşıyor. Dolayısıyla bu şartlarda İzmir’de yaşayan her 100 kişiden sadece 5’i konut sahibi olabilir.

Peki neden? 2022 yılına ait TÜİK verileri incelendiğinde konut inşaat ruhsatlarında özel sektörün payı yüzde 92,3, kamu sektörünün payı yüzde 6,3, kooperatiflerin payı ise sadece yüzde 1,4. Türkiye’de inşaat maliyet endeksi ile dolar kuru arasındaki korelasyon düzeyi +0,99. Uygulanan enflasyonist makroekonomik politikalar nedeniyle 2020 Ocak ayında 202,16 olan bina inşaat maliyet endeksi 2023 yılı Ekim ayında 1145,19’a çıktı.

"ÇEŞİTLİ TİPLERDE KONUT HALKA ARZ EDİLECEK"

Sonuçta: Kamu konut hakkını korumak için gereken adımı atmıyor. Sosyal konut üretmiyor. Özel sektör sosyal konut üretmek yerine daha çok kazanç sağlayacağı lüks konut üretimine odaklanıyor. Enflasyonist politikalar nedeniyle yoksul daha da yoksullaşırken, varsıl olanlar konut yatırımına yöneliyor, ikinci, üçüncü konut alarak varlıklarını büyütüyor. İşte bu tabloda biz İzmir’den yeni bir bayrak yükselteceğiz! Konut hakkını korumak kamunun görevidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi çeşitli tiplerde sosyal konut üreterek halka arz edecek. Kentsel dönüşümün amacı lüks konut üretmek, buradan rant sağlamak ve kent sürgünü yaratmak değil, vatandaşların konut hakkını koruyarak, afetlere karşı kentin direncini arttırmak, şehri güçlendirmektir. Kentsel dönüşümü İzmir’in dokusuna uygun olarak, vatandaşlarımızın haklarını koruyarak ve halkımıza sağlıklı, nitelikli, güvenli konut arz edecek bir anlayışla ele alıp, uygulayacağız.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ülkemizde ilk kez önerdiğimiz ve birçok defa ifade ettiğimiz kademeli emlak vergisi uygulamasını gündeme getiren Sn. Mehmet Şimşek‘in uygulayacağı modelin sosyal konut üretecek şekilde kamuya geri dönmesinin takipçisi olacağız. Yabancılara konut satışı uygulaması demokratik başka ülkelerde konut piyasası denge bulana kadar askıya alındı. Biz de yabancılara konut satışının askıya alınması için İzmir’in güçlü sesini her alanda duyuracağız. Kentlerimiz pazarlanacak bir vazo değildir. Konut politikamızın temelinde İzmir’i kimlikli / kişilikli bir kent olarak tanımlamak, İzmir kimlik ve kişiliğini oluşturan, tarihi, kültürel, sosyolojik tüm unsurları korumak temel odak olacak. Biliyoruz ki öncü olmak, ileride olmak, Türkiye’ye örnek olmak İzmir’e yakışır. Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel liderliğinde değişim ruhunu kökleştirmek, yerelde ve genelde iktidar olmak için atacağımız çok adım, yapacağımız çok iş var."