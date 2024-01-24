Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun hayatı

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'yu duyurmasının ardından yurttaşlar Buğra Kavuncu kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Buğra Kavuncu kimdir? İşte İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun hayatı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayının Buğra Kavuncu olduğunu bildirmesinin ardından yurttaşlar Buğra Kavuncu kimdir araştırmasını yapıyor. Tam adıyla Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İBB adayı olacak. Peki, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu kimdir? İşte İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'nun hayatı.

Buğra Kavuncu kimdir?

Tam adıyla Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokulu Ankara'da tamamlayan Buğra Kavuncu 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Buğra Kavuncu'nun iş hayatı

İş hayatına mezun olduktan sonra Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları üzerine çalışarak başlayan Buğra Kavuncu satış, pazarlama ve yatırım alanlarındaki pozisyonlarda görev almıştır. 1997 yılında Orta Asya'da faaliyet gösteren USTA LLP'yi kuran Buğra Kavuncu 2008'de şirketini satarak BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.

2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO ünvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti.

Buğra Kavuncu'nun siyasi kariyeri

2018 yılında siyasi kariyerine başlayan Buğra Kavuncu bu yılda İyi Parti Genel Kurulu Üyeliğine seçildi. Buğra Kavuncu İstanbul İl Başkanlığı ve Parti Sözcüsü görevlerini üstlendi. 2022'de İyi Parti'deki İstanbul İl Başkanlığı görevinden ayrılan Kavuncu, 2023'te Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak göreve getirildi.

Buğra Kavuncu 24 Ocak 2024'te İYİ Parti lideri Akşener tarafından 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak gösterildi.