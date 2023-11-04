Bugün için dertli, yarından umutsuz

IPSOS’un Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin yaptığı araştırma, yurttaşların en çok ekonomik krizden dert yandığını gösterirken her üç kişiden birinin gelecek konusunda endişeli olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi

IPSOS Araştırma Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin yaptığı araştırmanın verilerini yayımladı. Türkiye'nin ikinci yüzyılına ilişkin sorular içeren anket, haziran ayından itibaren toplam 4 bin katılımcının verdiği cevaplara göre hazırlandı. Araştırmaya göre; Türkiye'de her 3 kişiden biri geleceği konusunda umutsuz. Cumhuriyet’in temel unsurlarına ilişkin ileriye dönük görüşlerin sorulduğu araştırmaya katılanların yarıdan fazlası “Türkiye laik bir ülkedir, tartışma konusu olamaz” ifadesine katıldığını belirtiyor. Ancak her beş kişiden biri bu ifadeye katılmıyor.

Katılımcılar, “Türkiye’nin 2. yüzyılına gireceğimiz bu seneyi düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı söyler misiniz?” soruları üzerine yanıt verdi.

Cumhuriyet değerleri: "Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşmak beni endişelendiriyor" görüşüne katılanların oranı yüzde 5, 'ne katılıyorum, ne katılmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 29 ve 'katılmıyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 19.

Laiklik tartışması: "Türkiye laik bir ülkedir, tartışma konusu olamaz" görüşüne katılanların oranı yüzde 52, 'ne katılıyorum, ne katılmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 28 ve 'katılmıyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 20'yi oluşturuyor.

İkinci yüzyılda beklenti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılından daha umutluyum" görüşüne katılanların oranı yüzde 30, 'ne katılıyorum, ne katılmıyorum' diyenlerin ve 'katılmıyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 35'i oluşturuyor.

Önce evdeki tencere: "Türkiye'nin 2. yüzyılında en çok gelişime ihtiyaç duyacağı konular hangileri olacak? " sorusu üzerine ise katılımcıların yüzde 68'i 'ekonominin iyileştirilmesi' cevabını veriyor.

Afet korkusu: İkinci yüzyılda Türkiye için en büyük tehdit sizce ne olur?" sorusuna vatandaşların yüzde 32'si 'ekonominin kötüye gitmesi' yüzde 14'ü ise 'doğal afetler' cevabını verdi.

Teknoloji vurgusu: Vatandaşların yüzde 26'sı ise "İkinci yüzyılda Türkiye sizce adını neyle duyurur?" sorusuna "Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler" cevabını veriyor.

Demokrasi olgunlaşmadı: “100 yıllık Cumhuriyetimizin bu süre zarfında demokrasiyi yerleştirme ve başarı ile işletme konusundaki görüşünüzü belirtir misiniz?” sorusuna ise verilen cevaplar şu şekilde; Yüzde, 28 'kısmen başarılı olduğunu düşünüyorum' derken, yüzde 26'sı 'pek başarılı olduğunu düşünmüyorum ve 'hiç başarılı olduğunu düşünmüyorum' cevabını veriyor. Ankete katılanların yüzde 15'i ise 'çok başarılı olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt veriyor.

Kutlamalara katılım: Katılımcılar, “Cumhuriyetimizin 100. yılı için yapılacak sokak, cadde ve meydanlardaki kutlamalara katılacak mısınız?” sorusuna ise şu cevapları vermişti: Yüzde 26'sı 'kesinlikle katılacağım', yüzde 24'ü 'katılmayı düşünüyorum', yüzde 23'ü 'katılmayacağım', yüzde 18'i ise 'kesinlikle katılmayacağım" yanıtını vermişti.