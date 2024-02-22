Bukele’nin partisi mecliste mutlak çoğunluğu aldı

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El Salvador'da devlet başkanlığı ve genel seçimlerin tamamlanmasının ardından Kongre'deki sandalye dağılımında Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin partisi çoğunluğu elde etti. Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), Bukele'nin Yeni Fikirler Partisi’nin, Kongre'deki 60 sandalyeden 54'ünü kazandığını duyurdu.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partisi (FLMN ve ARENA) ise ikişer sandalye kazanırken Hristiyan Demokrat Parti ile VAMOS birer sandalye elde etti. Bukele’nin kuzeni Xavi Zablah Bukele'nin yönettiği Yeni Fikirler Partisi, Kongre'de mutlak çoğunluğa erişerek bütçe, uluslararası kredilerin onaylanması, olağanüstü hal ilanı, başsavcı ve Yüksek Adalet Divanı üyelerini atamak gibi kapsamlı yetkileri eline aldı. TSE, 4 Şubat'taki devlet başkanı seçiminde kullanılan oyların yüzde 70'inin sayıldığını, mevcut Devlet Başkanı Bukele'nin oyların yüzde 83'üne yakınını aldığını duyurmuştu. Bukele, ikinci kez devlet başkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.