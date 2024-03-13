Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu çıkışı tepki çekti

AKP'nin İstanbul adayı Kurum'u ağırlayan spiker Buket Aydın, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kadın seçmenlere dair anketleri yorumladığı açıklamasına istinaden oy tercihini açıklayınca tepki çekti. Aydın, "Ben ev kadını değilim ve oyum da size değil" dedi.

Bir önceki yerel seçimlerde CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağız" sözlerine gülerek verdiği yanıtla tepki çeken spiker Buket Aydın, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyeceğini söylemesiyle gündem oldu.

Aydın, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun AKP'nin kadın seçmenleri konusunda araştırmalara dayanarak yaptığı ve sosyal medyada çarpıtılan açıklamasını alıntılayıp, "Oyum da size değil Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim" dedi.

Aydın'ın sözleri, gazetecilerin tarafsız kalması gerektiği yorumunu yapan birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki çekti.

İMAMOĞLU NE DEDİ?

Söz konusu tartışma, İmamoğlu'nun Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldığı 5 Mart'ta patlak vermişti.

Küçükkaya, BirGün'de yayınlanan Prof. Dr. Aziz Çelik'in yazısına ilişkin "Hocamızın bir analiziydi... Sanılanın aksine emekliler en çok AK Parti'ye oy veriyor değil. Kadınlar en çok AK Parti'ye oy veriyor..." demişti.



İmamoğlu "Doğrudur" derken, Küçükkaya da "Sizin bu mitinglere bakıyorum, 2019'a göre daha fazla muhafazakâr kadın görüyorum" yorumunu yapmıştı.

İmamoğlu ise anketlerin ölçüm yöntemini açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şöyle, aslında biraz onu şöyle yorumluyor araştırmacılar. 'Ev kadınları [AKP'ye] daha çok oy veriyor' diye... Yani kadınlar statüsünde, sınıflandırmasına demeyelim ama ev kadınlarında daha çok, hatta ciddi bir fark gibi görünüyor. Ama bizim onu İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum."

'ÇOK TALİHSİZ BİR AÇIKLAMAYDI'

Buket Aydın ise İmamoğlu'nun iktidara yakın medyada cımbızlanarak yayınlanan bu sözlerini dün programında yeniden gündeme getirdi. Haber Global'de 'Buket Aydın ile Yüz Yüze' programında AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u ağırlayan Aydın, İmamoğlu'nun sözlerini aktararak "Bence bir kadın olarak çok talihsiz bir açıklamaydı" dedi.

İmamoğlu'nun ev kadınlarını küçümsediğini ileri süren Aydın, "Bir kadın olarak bu çok sorunlu bir yaklaşım. Bir kadın olarak bu yaklaşımı kınıyorum ben. Ayrıca niye çalışan kadınlar size mi oy veriyor? Ben ev kadını değilim ve oyum da size değil mesela Ekrem Bey, bunu da böyle söylemek isterim. Hani hiçbir alakası yok söylediği şeyin" ifadelerini kullandı.

Kurum da bu sözlere yanıt olarak, İmamoğlu'nun kadınları ayrıştırdığını, "ev kadınlarını kadın statüsünde değerlendirmediklerini" savunarak "Bu bakış işte Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin yansıması. Aynı anlayış devam ediyor, değişmez" dedi.