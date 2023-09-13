Bülent Turan, mahkemenin yerine kendi karar vermiş!

Bakan Yardımcısı Turan’ın, mahkeme kararı olmamasına rağmen T.Ç. isimli yurttaştan 20 bin TL ‘manevi tazminat’ talep edip icra takibi başlattığı ortaya çıktı.

İsmail ARI

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir yurttaştan mahkeme kararı olmamasına rağmen binlerce lira tazminat talep etti. Turan, geçen yıl 2 Mayıs’ta AKP Grup Başkanvekiliyken muhalefeti hedef alarak, "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla, köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" dedi.

Turan’ın muhalefete yönelik “dangalak” ifadesini kullanması, büyük tepki çekti. T.Ç. isimli bir yurttaş da, 3 Mayıs 2022’de sosyal medya hesabı üzerinden aynı ifadeyi Turan’a yönelik sarf etti. Bunun üzerine Bülent Turan, T.Ç.’den “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla, şikâyetçi oldu. Ardından da söz konusu yurttaşa dava açıldı.

Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan T.Ç., dava konusu olan bu ifadeyi Twitter’da kullandığını ifade etti. Fakat mahkeme, suçlamaya konu paylaşımın Facebook’tan yapıldığını öne sürdü. T.Ç. savunmasında “dangalak” ifadesinin hakaret olmadığını, halk karasında “boşboğaz” anlamına geldiğini söyledi. Ancak mahkeme, 14 Şubat 2023 tarihinde T.Ç.ye 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. Ayrıca 9 bin 200 TL’lik vekâlet ücreti ile yargılama giderini de ödemesine hükmetti.

MAHKEME KARARI YOK

Ancak İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, bu davayla da yetinmedi. Mahkemenin “manevi tazminata” hükmetmemesine rağmen, sanki böyle bir karar verilmiş gibi, T.Ç.’ye karşı 20 bin TL’lik icra takibi başlattı. T.Ç.’nin 20 bin TL’yi yedi gün içerisinde ödemesi gerektiği de ifade edildi. BirGün’e konuşan T.Ç., Turan’ın kendisinden usulsüz bir şekilde 20 bin TL tazminat talep ettiğini savundu. T.Ç., “Usulsüz tazminat talebine de itiraz ettim” dedi.

SADECE AKP’LİYE SERBEST

Öte yandan Turan’ın birçok yurttaşa dava açtığı da biliniyor. Turan'ın "dangalak" söylemine, sosyal medya üzerinden yanıt veren Hüseyin Savaş isimli yurttaş, "Asıl dangalak sizsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Turan'ın şikâyeti üzerine, bu ifadeler nedeniyle Savaş hakkında da "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Mahkeme, “dangalak” sözünün hakaret teşkil ettiğini kaydederek, Savaş'a “Kamu görevlisine hakaret” suçundan para cezası vermişti.