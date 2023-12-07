Bulut Eyüpsultan’a, Altıok Urla’ya aday oldu

Haber Merkezi

Yerel seçimlere yönelik geri sayım sürerken, partilerin aday adaylığı süreci devam ediyor. İnşaat Mühendisi Dursun Bulut, Eyüpsultan Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıkladı. Bulut adaylığını duyurduğu konuşmasında şunları söyledi: “Yerel yönetim seçimleri için partimiz CHP, adaylaşma sürecini başlattı. Ön seçim mi ya da atama mı olacak henüz belli değil. Gönlüm ön seçim ya da eğilim yoklamasından yana. Keşke yöntem belli olsaydı herkes özgürce davransaydı. Yıllardır partiye hizmet ediyorum. Ön seçimse ön seçim atamaysa atama partimin başarısı için ben de varım. Ön seçim için üzerime düşeni yaptım. Genel başkanımıza, il başkanımıza ve ilçe başkanımıza önseçim istediğimi ilettim. İlçe örgütünde konuştuk, oybirliği ile karar aldık.’’

Öte yandan Eski CHP milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, İzmir’in Urla ilçesi belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Önceki dönemde CHP’li Urla belediyesine kayyum atandığını hatırlatan Akatlı, adaylık açıklamasında ‘sol’ vurgusu yaptı. Altıok açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘‘İlçemizin demografik çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle yeniden hak ettiği gibi yönetileceği bir gelecek için, ‘Urla Belediye Başkanlığı’ için adayım. Yolumuz açık olsun.’’