Burak Yılmaz'dan Şenol Güneş'e veda mesajı

Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Burak Yılmaz, tecrübeli teknik direktörün istifa etmesinin ardından veda mesajı yayınladı.

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etti. Beşiktaş'ta yaklaşık 1 sene süren 2. dönemi sona eren Güneş'in ardından yardımcısı Burak Yılmaz veda mesajı yayınladı.

Sezon başında Güneş'in yardımcısı olan ve bu sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan eski futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam" dedi.

Yılmaz, mesajını "Öğrenciniz Burak Yılmaz" diyerek bitirdi.

Bu satırları yazmak gerçekten zor. Bugün Burak Yılmaz buralardaysa emeğiniz büyük hocam; Hem bana hem Beşiktaş’a hem de Türk futboluna çok şey kattınız.



Hayatım boyunca yeriniz kalbimin en müstesna yeridir, yolunuz açık olsun hocam.



Öğrenciniz Burak Yılmaz — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) October 6, 2023

Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından bugün yapılan antrenmanda takımı Burak Yılmaz çalıştırdı.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor'da geçirdiği yaklaşık 2 buçuk sezonda Şenol Güneş ile çalışan Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda attığı 33 golle gol kralı olmuş, ertesi sezon Galatasaray'a transfer olmuştu.

İki ismin yolu ilerleyen yıllarda Beşiktaş'ta da kesişti.