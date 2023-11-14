Burak Yılmaz'ın 'Aboubakar' iddiasına Beşiktaş'tan yanıt

Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın iddiasını yalanlayarak, "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Şenol Güneş istifa ettikten sonra kısa bir süre Beşiktaş'ı çalıştıran Burak Yılmaz'ın Vincent Aboubakar iddiasına yanıt verdi.

Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vincent Aboubakar ile ilgili olarak bugün basında yer alan iddia nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aboubakar’ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır. Kulübümüzdeki tüm sporcuların, teknik kadroların ve personelin hakediş ödemeleri, zamanında ve düzenli olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte oyuncularımızın, teknik kadroların ve personelin ihtiyaçları olması halinde Kulübümüzün imkanları dahilinde avans ödemesi de yapılmaktadır. Aboubakar'ın da bu doğrultudaki talebi üzerine yakın tarihteki oluşacak hakedişlerine mahsuben bir kereye mahsus olmak üzere aylar öncesinden kendisine ödeme yapılmıştır."

"Bu husus yakın zamanın da değil, aylar öncesinin konusudur" denilen açıklamada, "Futbolcunun acil oluşan ihtiyacını karşılamak için kulüpten alacağına mahsuben, oyuncunun huzuru da dikkate alınarak ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu miktar, çok da yüksek olmayan bir meblağdır" ifadeleri kullanıldı.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Milliyet'ten Atilla Gökçe'ye konuşan Yılmaz, "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş" iddiasında bulunmuştu.

Yılmaz, "Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" demişti.