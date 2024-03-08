Burcu Köksal aynı cümleyi tekrarladı; "Sözlerim başka yere çekildi" dedi

DEM Parti hakkındaki ayrımcı sözleri tartışma yaratan CHP'li Burcu Köksal basın toplantısı düzenledi. Bir kez daha "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim" diyen Köksal, 'sözlerinin başka yere çekildiğini' öne sürdü.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, DEM Parti ile ilgili ayrımcı ifadeler kullandığı açıklamasının ardından bugün basın toplantısı düzenledi.

'Sözlerinin başka yere çekildiğini' iddia eden Köksal, belediyenin kapısını açık tutacağı yurttaşlar için birtakım kriterler sıraladı. Köksal bir kez daha, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Köksal, şunları söyledi:

"Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp başka anlamlar çıkarmasın. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu, ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Burcu Köksal, Afyon'da partinin genel başkanı Özgür Özel'in de katıldığı bir mitingdeki konuşmasında, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" demişti.

Özgür Özel, Köksal'ın sözleri için 'sürçülisan' derken Köksal bunu reddetmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Köksal'a "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti" şeklinde tepki göstermişti.