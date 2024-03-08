Kılıçdaroğlu'ndan "Burcu Köksal'a talimat verdi" iddiasıyla ilgili açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ayrımcı sözlerle DEM Parti'yi hedef alan CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'a talimat verdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. İddiayı yalanlayan Kılıçdaroğlu, "Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Fatih Portakal'ın, CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yi ayrımcı sözlerle hedef aldığı konuşmayı yapması için talimat verdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Kılıçdaroğlu, talimat verdiği iddiasını yalanlayarak Fatih Portakal'a çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum; bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim" diye konuştu.

"ALEYHİME KASITLI YALAN BİR HABER YAPILIYOR"

"Bir kez daha açıkça söyleyeyim: Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır" diyen Kılıçdaroğlu, "Benim yakınımdaki her kişi şunu çok iyi bilir. Ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim, bu benim en büyük dileğim. Ne yazık ki aleyhime kasıtlı yalan bir haber yapılıyor. Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisidir. Ben bana yapılana kan kusar kızılcık şerbeti içtim der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR PARTİNİN DIŞLANMASI İLE İLGİLİ BİR GÖRÜŞÜ SAVUNMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, Burcu Köksal'ın ayrımcı sözlerini de değerlendirdi. Herhangi bir partinin dışlanması ile ilgili bir görüşü savunmayacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Benim DEM ya da herhangi bir partinin dışlanması ile ilgili bir görüşü, sözü savunmam mümkün olabilir mi? Genel başkanlığım sırasında ötekileştirmeye karşı mücadele etmedim mi? Genel başkanlığım sırasında yerel yönetimlerde temel ilkelerimiz başlıklı tüm teşkilata yollanan yedi maddeyi hatırlıyor musunuz? Bunun birinci maddesi neydi? Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri, yaşam tarzları itibariye ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız. Bunu ilke edinmiş, ilk madde yapmış bir kişi böyle bir ötekileştirmeyi kabul eder mi?"

"KILIÇDAROĞLU EKİBİNİN ÖNEMLİ ÜYELERİNDEN" İDDİASINA YANIT

Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal'ın CHP Kurultay'ında Burcu Köksal'ın görüntülerini de yayınlayıp "Kılıçdaroğlu ekibinin önemli üyelerinden biri" dediği sözleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu bu konuda da şunları anlattı:

"Benim genel başkanlığım sırasında önerim üzerine dört kişi seçildi. Grup başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan vekilleri olarak da Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın. Siz diğer üçünü söylemeyip sadece Burcu Köksal'ı anlatıyorsunuz. Ben gazetecilerin özgürce haber, yorum, eleştiri yapmasını her zaman destekledim. Ama işin içine yalan, iftira, önyargı girdiğinde bunu sorgulamak benim görevimdir… Birilerinin çıkarı için yalan haberi doğru haber olarak vermek benim bildiğim gazetecilik ilkelerine de ahlaka da aykırıdır."

NE OLMUŞTU?

Partinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" demişti. Bu duruma CHP Genel Başkanı Özgür Özel "sürçülisan" demiş, Köksal sözlerinin arkasında durmuş, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Köksal için "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti" diye konuşmuştu.

Gazeteci Fatih Portakal da televizyonda Köksal'ın sözleriyle ilgili yaptığı yorumda, Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine böyle bir konuşma yapıldığını iddia etmişti.

Portakal, "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri. Birazdan bir görüntü de ekrana getireceğim. Özgür Özel'in de kendisini Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmak istemediği için aday gösterdiğini tahmin ediyorum. Talimatı kanıtlayamam ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Bak bu kadar da net konuşuyorum. Çünkü ben de net konuşmayı seven bir insanım. Çünkü Kılıçdaroğlu; onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor. Ama özellikle İstanbul'un kazanılıp kazanılmaması çok daha önemli. Partinin içerisinde böyle insanlar da var ama bu insanlara yurttaş olarak tepki verenler de var" demişti.