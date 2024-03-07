İmamoğlu'ndan CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'a sert sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki göstererek, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yağma yok!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözlerine sert tepki gösterdi.

"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!"

BURCU KÖKSAL'IN AYRIMCI SÖZLERİ

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, dün DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

Uşak'ta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Sürçülisan yaşandı” derken, TV100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Burcu Köksal "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" ifadelerini kullanmıştı.