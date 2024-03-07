Özgür Özel düzeltmişti: Burcu Köksal sözlerinin arkasında!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözlerine 'sürçülisan' olarak tanımlamasına Köksal'dan yanıt geldi. Sözlerinin arkasında durduğunu söyleyen Köksal, "Dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi. Köksal daha sonra "Suriyelileri Afyonkarahisar’dan göndereceğini” söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın “Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.

Köksal'ın Afyonkarahisar'daki mitingdeki sözlerine ilişkin Uşak'ta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Sürçülisan yaşandı” derken, Burcu Köksal ise sözlerinin arkasında durarak "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" ifadesini kullandı..

"VERDİĞİM SÖZ ÜZERİNE KONUŞTUM' DEDİ"

TV100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Burcu Köksal, 'DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz’ diye konuştu.

Yarkadaş, Burcu Köksal ile yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle anlattı:

"Burcu Köksal, bana telefonda 'Ben Belediye Başkanı seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM Partlilere yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben bu sözü ilk günden beri verdim. Bu sözümün de arkasındayım' dedi.

"DEM PARTİLİ HİÇBİR YÖNETİCİ BENİM PARTİMDE GÖREV ALAMAZ"

Burcu Köksal’a DEM Partililer sizden hizmet alamayacak mı diye sordum Burcu Hanım ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarına ayrımsız hizmet yaparım ama DEM partili hiçbir yönetici benim belediyemde görev alamaz’ dedi.”

“SURİYELİLERİ GÖNDERECEĞİM”

Özgür Özel’in açıklamalarının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama daha yapan Burcu Köksal, bu kez de "Suriyelileri Afyonkarahisar’dan göndereceğini” söyledi.

Köksal ayrıca DEM Parti'ye ilişkin sözlerinin de yer aldığı videoy sosyal medya platformu X üzerinden bir kez daha paylaştı.

Köksal, şu ifadeleri kaydetti:

Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk’lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm… pic.twitter.com/q5ITXSrzXC — BURCU KÖKSAL (@Av_Burcu03) March 6, 2024

“Ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve AFJET konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem’lilerle yönetecek diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarlıları DEM'lilerle ve HÜDAPAR'lılarla yönetmeyeceğim.”