Burcu Köksal'ın ayrımcı sözleri: Özgür Özel'den taahhütname şartı

CHP'den, Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerinin ardından yeni bir adım geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "Kütahya'nın derdini tasasını biliyorum. Ege'nin küçülen tek kenti olduğunu biliyorum. Göç verdiğini, doğum hızının düştüğünü, Kütahya'nın dinamizmini kaybettiğini biliyorum. Bu güzelim coğrafya, binlerce yıllık tarih, Kütahya'nın bunca imkanı varken bir turizm master planının bile olmadığı vizyonsuzluğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu Kütahya'nın yıllarca Cumhur İttifakı yönetir ama yıllardır buranın doğalgaz sorunu çözülmez" diyen Özel, şöyle devam etti: "CHP'nin yönettiği Eskişehir'de, İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de, Antalya'da bu sorun yok. Ne diyordu Ordu'da; 'İktidar yoksa doğalgaz yok' diyordu. CHP'li belediyelerde doğalgaz sorunu yok, Cumhur İttifakı'nda hâlâ doğalgaz sorunu var."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Bak Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede bir zaman bayrağı indirmeye, ezanı dindirmeye kalktılar. O dönemde senin şimdi peşinden gittiklerin, öve öve bitiremediklerin işgal donanmasına kırmızı halı seriyordu. Benim peşinden gittiklerim 'Geldikleri gibi gidecekler' diyordu" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİN BÜYÜK SIKINTILARI VAR"

Emekliler için çok büyük sıkıntıları olduğunu belirten Özel, "Biz sürekli emeklinin sorunlarını karşılaştırmalarla anlatıyoruz. Emekliler, AK Parti hükümetinin geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Şimdi emekli maaşı 0,6 asgari ücret bile değil. Yani asgari ücret 17 bin lira, emekli 10 bin liraya mahkum" diye konuştu.

Erdoğan'ın emekliler için açıklamasına tepki gösteren Özel, şunları söyledi: "Ben emekliye 'Emekli Kartı' ver, içine 7 bin liralık farkı yatır dedim. 'Para yok' dedi, '1.4 trilyon lira para lazım' dedi. Biz hesapladık, 690 milyar TL yetiyor. Ama İliç'teki maden şirketine parayı bulmuş, müteahhitlere, yandaşlara, her türlü yandaşa parayı bulmuş. Bir tek emekliye, çiftçiye yok diyor."

"BELEDİYE BAŞKANLARI TAAHHÜTNAME İMZALAYACAKLAR"

Özel, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildiren Özel, " Mal varlığımı seçildiğimde belediyenin kapısına asacağım diye taahhütname imzalayacaklar. Ayrıca CHP'li belediyeler kadın hakları konusunda, kadınların eşit temsili konusunda, kadına karşı şiddette tavizsiz olması konusunda, kadınların belediye hizmetlerinden yararlanması konusunda, kadın istihdamını artırma konusunda, hayvan hakları konusunda, gençlerin talepleri konusunda taahhütte bulunacaklar" dedi.

Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerine de değinen Özel, şunları kaydetti:

"Dünden bugüne bir ihtiyaç daha ortaya çıktı. CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler."

Özel, şunları kaydetti: "Cuma günü CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının kamuoyuna açık taahhütlerini eşit, hakça hizmetleri kimseyi ayırmadan sunacaklarına kadar taahhütnameleri belediye başkanlarımıza görüyoruz."

BURCU KÖKSAL'IN AYRIMCI SÖZLERİ

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, dün DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında öncesinde konuşan Burcu Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

Uşak'ta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Sürçülisan yaşandı” derken, TV100’den Barış Yarkadaş’a konuşan Burcu Köksal "Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum" ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'a tepki göstermiş ve "Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" demişti.