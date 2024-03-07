CHP'den Burcu Köksal açıklaması: Belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık

Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerinin ardından CHP'den açıklama geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'ye yönelik ayrımcı sözlerine ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Partiden yapılan açıklamada, "Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır" ifadelerine yer verilerek, "Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz" denildi.

Partinin açıklaması şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi, bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi, bugün de siyaset ve yönetim anlayışının temeline Cumhuriyeti, demokrasiyi, eşit yurttaşlığı, halkçılığı koymaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız tarihsel sorumluluğumuz ışığında halkın tüm kesimlerini ayrım gözetmeksizin kucaklamayı, halkımızın sorunlarına çözüm üretmeyi, halkımızla omuz omuza ülkemizi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımayı en büyük görevimiz kabul ediyoruz.

"TÜM HALKI KAPSAYAN BİR SİYASETİ KURMAKTA KARARLIYIZ"

100 yıl önce emperyalizme karşı bağımsız, eşit, özgür bir ülkeyi kuran iradenin torunları olarak bugün de eşit, özgür, birlikte zengin ve barış içinde yaşayan bir ülke inşa etme hayalimiz ve irademiz her zamankinden daha güçlü. Türkiye'yi kimlikler üzerinden ayrıştıran kutuplaştırıcı siyasetin karşısında inanç, etnik köken, yaşam tarzı, sosyoekonomik durum, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın tüm halkı kapsayan ve kucaklayan bir siyaseti kurmakta kararlıyız.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine giderken, bu anlayışın ve ilkelerin en açık ifadesi olan, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tarafından liderliği yapılan Türkiye İttifakı'nı yurdumuzun dört bir köşesinde kararlılıkla kuruyor ve büyütüyoruz. Halkçı belediyeciliği rehber edinen, gücünü halkın iradesinden alan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de tüm toplum kesimlerini ayrımsız kucaklamaya devam edecektir. Bugün yönetmekte olduğumuz ve 31 Mart 2024'ten itibaren yönetmeye başlayacağımız tüm belediyelerimizin kapıları herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024'te Türkiye İttifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. "

Belediyelerimizin kapıları dün olduğu gibi bugün de herkese sonuna kadar açık olacak, tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır. Tüm halkımızı 31 Mart 2024’te Türkiye İttifakı’nda buluşmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/ZvQqLXGKfH — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) March 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Dün Afyonkarahisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşlik eden Köksal yaptığı konuşmada DEM Parti ile ilgili ayrımcı sözler sarfetmişti.

Köksal "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda yaptığı konuşmada Köksal'ı işaret ederek, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bugün Kütahya'da düzenlenen Halk Buluşması'nda yaptığı açıklamada 8 Mart'tan itibaren Türkiye'de bütün belediye başkan adaylarının taahhütname imzalayacağını bildirerek, "CHP'li belediyeler; kişilerin dini inancı, mezhebi, doğduğu yer, ırkı ve yine hangi siyasi görüşe bağlı olduklarına bakılmaksızın belediye hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyelerin kapılarını herkese tam olarak ardına kadar açacaklarına dair söz verecekler" dedi.